Unikla první videa z GTA 6! Podívejte se, jak bude vypadat

GTA 6 je bezesporu jednou z nejočekávanějších her nadcházejících let. Přestože Rockstar její vývoj již potvrdil, oficiálně stále čekáme na ukázku jakýchkoliv konceptů, videí či obecně čehokoliv, co by nám o hře udělalo lepší obrázek. To se však nyní mění. Před pár hodinami totiž začaly na internetu kolovat videa zachycující vývojovou verzi GTA 6, jejichž pravost byla následně potvrzena celou řadou důvěryhodných zdrojů. Vidět na nich můžeme hratelnou ženskou postavu, kterou můžeme zatýkat civilisty a tak podobně. Jednat se má totiž o policistku, která má dle všeho pomáhat s pašováním drog právě ze své funkce. Na všechna uniklá videa se můžete podívat níže.