Úložiště našich iPhonů se co pár let zvětšuje. Aktuálně Apple u jablečných telefonů nabízí v základní variantě úložiště o kapacitě 128 GB, zatímco ještě před pár lety jsme si museli vystačit s 16 GB. Rozhodně se není čemu divit, jelikož náročnost dat na úložiště se za poslední dobu mnohonásobně zvětšila. Ve většině případech zabírají nejvíce místa v úložišti fotky a videa, které mohou zabírat desítky megabajtů, respektive stovky megabajtů za jedinou minutu videa. Z toho důvodu je nutné, aby hlavně uživatelé iPhonů s menší kapacitou úložiště udržovali v aplikaci Fotky pořádek. Dobrou zprávou je, že jim v tom pomůže novinka z iOS 16.

Jak v iOS 16 smazat duplicitní fotografie

Mezi jeden z ověřených způsobů, jak odstranit nepotřebné fotografie a videa, patří mazání jejich duplikátů. Doposud však uživatelé museli pro nalezení a odstranění duplikátů využívat aplikace třetí strany, což především z hlediska ochrany soukromí nebylo ideální. S příchodem iOS 16 však nabízí iPhony funkci integrovanou přímo v aplikaci Fotky, která dokáže duplikáty najít a následně s nimi pracovat. Pokud byste tedy chtěli na iPhonu smazat duplicitní fotografie či videa, tak stačí postupovat následovně:

Prvně je nutné, abyste se na vašem iPhonu přesunuli do aplikace Fotky.

Jakmile tak učiníte, tak se ve spodním menu přepněte do sekce Alba.

Zde pak sjeďte úplně dolů ke kategorii s názvem Další alba.

ke kategorii s názvem Poté už jen stačí, abyste otevřeli sekci Duplikáty.

Tímto už se otevře rozhraní, kde je možné individuálně či hromadně duplikáty mazat.

Výše uvedeným způsobem se tedy v aplikaci Fotky z iOS 16 můžete dostat do sekce, ve které lze mazat duplicitní fotografie a videa. Buď můžete projít každý nalezený duplikát individuálně a u vybraných klepnout na Sloučit, anebo můžete klepnout vpravo nahoře na Vybrat a sloučit veškeré duplikáty hromadně. Je důležité zmínit, že sekce Duplikáty se vám nemusí zobrazit ihned po nainstalování iOS 16. Apple k rozpoznávání duplikátů využívá umělou inteligenci a strojové učení a jedná se o vskutku náročný proces, který jednoduše trvá, a to především v případě, že máte tisíce fotek a videí. Pokud se vám tedy Duplikáty nezobrazí, tak pár dní vyčkejte, popřípadě to znamená, že žádné duplikáty nemáte.