Operační systém iOS 16 přichází s nespočtem novinek a skvělých funkcí, na které jsme opravdu dlouho čekali. Některé jsou k dispozici přímo v systému, jiné zase v rámci samotných aplikací. To je případ například nativních Zpráv, kde se Apple opravdu pořádně „vyřádil“, co se novinek týče. Již jsme si ukázali, že je nově možné například smazat či upravit odeslanou zprávu, což je naprostý základ, který měla nativní komunikační aplikace od Applu umět již po dobu několika let. Dobrou zprávou však je, že u těchto dvou možností nekončíme – nových možností je totiž k dispozici více.

Jak v iOS 16 obnovit smazané zprávy

Pokud se vám někdy ve Zprávách povedlo smazat nějaké zprávy, popřípadě nedejbože nějaké konverzace, tak jste doposud neměli možnost tento krok vrátit zpět. To byl rozhodně relativně velký problém, jelikož překliknout se čas od času může každý z nás. V iOS 16 však Apple konečně přichází s řešením a do Zpráv přidává možnost pro obnovení smazaných zpráv. Funguje to naprosto stejně jako ve Fotkách, tedy zprávy můžete obnovit až do 30 dnů od smazání, popřípadě je samozřejmě můžete hned smazat. Postup pro obnovení smazaných zpráv je následující:

Prvně je nutné, abyste na vašem iPhonu otevřeli nativní aplikaci Zprávy.

Jakmile tak učiníte, tak v levém horním rohu obrazovky klepněte na tlačítko Upravit.

Zobrazí se malé menu, kde úplně dole stiskněte řádek Zobrazit nedávno smazané.

stiskněte řádek Tímto se ocitnete v rozhraní, kde už lze zprávy a konverzace obnovit.

Nakonec nezapomeňte vpravo nahoře klepnout na Hotovo.

Výše uvedeným způsobem je tedy možné na vašem iPhonu s iOS 16 v rámci nativní aplikace Zprávy obnovit smazané zprávy či konverzace. Pokud chcete obnovit jen vybrané zprávy, tak je stačí označit a klepnout na Obnovit vpravo dole, popřípadě lze obnovit také veškeré smazané zprávy najednou, a to klepnutím na Obnovit vše. Pokud byste naopak chtěli zprávy ihned smazat, opět je stačí označit a klepnout na Smazat, popřípadě pro smazání všech najednou klepnout na Smazat vše. Jestliže máte aktivní filtrování zpráv, tak je nutné klepnout vpravo nahoře ve Zprávách na Filtry, a poté na Nedávno smazané. Pokud se vám sekce pro zobrazení nedávno smazaných nezobrazuje, znamená to, že žádné zprávy k obnovení nejsou k dispozici.