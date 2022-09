Jak zrychlit iPhone s iOS 16: 5 tipů, které mohou pomoci

Před nedávnem vydal Apple operační systém iOS 16 pro veřejnost, a to po několika měsících testování. Tento nový systém přináší na iPhony nespočet novinek a vychytávek, které jednoduše stojí za to. Jak už to tak ale po instalaci nové aktualizace bývá, tak se najdou i uživatelé, kteří zápasí s problémy. Nejčastěji dochází ke snížení výdrže baterie, v jiných případech pak ke zpomalení systému. Pokud tedy máte iOS 16 a zdá se vám, že je váš iPhone o mnoho pomalejší, tak v tomto článku najdete 5 tipů pro jeho zrychlení.