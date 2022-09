Jaké jsou rozdíly mezi způsoby zobrazení oznámení na zamknuté obrazovce z iOS 16

Prakticky od první chvíle, kdy si jablíčkáři začali instalovat operační systém iOS 16, se na internetu začaly objevovat stížnosti na přepracování stylu zobrazování oznámení na zamknuté obrazovce. Pokud jste tuto změnu ještě nepostřehli, popřípadě pokud iOS 16 zatím nemáte, tak se nově na zamknuté obrazovce oznámení řadí zespoda nahoru, a nikoliv shora dolů, jak tomu bylo doposud u starších verzí systému. Navíc k tomu je ve výchozím nastavení zvoleno, aby se veškerá oznámení skládala „na hromadu“, potažmo do tzv. sady, což je další věc, která uživatelům vadí.

Na našem magazínu jsme si již ukázali, jakým způsobem můžete alespoň částečně vrátit původní způsob zobrazování oznámení na zamknuté obrazovce, kdy se sice notifikace budou stále řadit odspoda nahoru, ale už se nebudou shromažďovat, nýbrž klasicky zobrazovat v seznamu – více informací vám prozradí tento článek. Apple však s příchodem iOS 16 zpřístupnil celkově tři způsoby zobrazení notifikací. Mnoho uživatelů nemá tušení, jaký je vlastně mezi jednotlivými zobrazeními rozdíl, a proto si společně v tomto článku ukážeme rozdíly a vysvětlíme funkčnost. Na konec tohoto odstavce zmíním, že způsob zobrazení oznámení lze změnit v Nastavení → Oznámení, hned nahoře v kategorii Zobrazit jako.

Počet

První způsob zobrazení s názvem Počet je nejvíce minimalistický. To je způsobeno tím, že po jeho aktivaci se vám na zamknuté obrazovce nebudou zobrazovat absolutně žádné náhledy oznámení. Namísto toho se ve spodní části obrazovky, mezi tlačítky pro zapnutí svítilny a otevření Fotoaparátu, pouze zobrazí informace o počtu čekajících oznámení. Abyste tato oznámení mohli zobrazit, tak pouze stačí přejet prstem zdola směrem nahoru. Styl zobrazení Počet tak využijí především ti uživatelé, kteří chtějí zobrazit větší část tapety, anebo kteří chtějí mít jistotu stoprocentního soukromí. Nikdo totiž po rozsvícení iPhonu hned neuvidí, z jakých aplikací na vás oznámení čekají.

Sada

Druhým způsobem zobrazení oznámení, který je v iOS 16 nastaven jako výchozí, je Sada. V tomto zobrazení se veškerá oznámení na zamknuté obrazovce zobrazují na hromadě, potažmo v sadě. Kompletně je možné vidět pouze poslední příchozí oznámení s tím, že starší notifikace jsou pak naskládané pod sebou. Konkrétně vidíte kromě prvního oznámení zhruba polovinu druhého oznámení a případně také třetího. Pokud ale na vás čeká oznámení ještě více, tak se zobrazí první dvě oznámení s tím, že v poslední notifikaci vidíte počet dalších čekajících oznámení, a to společně s informací o tom, z jakých aplikací pochází. I v tomto případě každopádně stačí přejet prstem zdola nahoru, čímž dojde k zobrazení naprosto všech oznámení.

Seznam

Třetím stylem zobrazení je Seznam, který se nejvíce podobá zobrazení ze starších verzí iOS. Pokud provedete aktivaci tohoto zobrazení, tak se veškeré notifikace naskládají pod sebe do seznamu. To znamená, že vyplní prakticky celou plochu a řadit se budou odspoda směrem nahoru, jak už jsme si řekli. Samozřejmě to ale neznamená, že bude naprosto každá notifikace zobrazená zvlášť – pokud některé notifikace pochází ze stejné aplikace, popřípadě ze stejné konverzace, tak se zobrazí naskládané na sobě v sadě. Chcete-li se tedy co nejvíce přiblížit původnímu zobrazení notifikací, tak rozhodně využijte právě Seznam. A co se týče řazení odspodu, tak věřte, že je to jen otázkou zvyku a rychle si zvyknete. Mimo to nové řazení přináší výhodu, jelikož jednodušeji dosáhnete na oznámení při používání iPhonu jednou rukou.