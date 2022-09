Operační systém iOS 16 je tady s námi již několik hodin, během kterých si jablíčkáři již mohli vyzkoušet většinu nových funkcí a vychytávek. Není ale všechno zlato co se třpytí, a tak postupně začínají na povrch vyplouvat první problémy a novinky, které se Applu tak úplně nepovedly. Mezi bez debat nejdiskutovanější a zároveň nejkritizovanější patří změna řazení oznámení. V novém iOS 16 se totiž ve výchozím nastavení veškerá oznámení na zamknuté obrazovce řadí na „hromadu“ ve spodní části obrazovky, zatímco v iOS 15 a dalších starších verzích tohoto systému se řadily odshora dolů v rámci seznamu. Většině uživatelům tohle nevyhovuje, jelikož byli po dobu několika let zvyklí na původní styl zobrazení.

Jak vrátit řazení oznámení v iOS 16 tak jako dřív

Určitě vás tedy zajímá, zdali ji možné v iOS 16 vrátit řazení oznámení tak jako dřív. Špatnou zprávou je, že řazení oznámení odshora dolů už v iOS 16 bohužel nastavit nelze. To znamená, že v každém případě se budou oznámení řadit zdola směrem nahoru. Je tady ale také dobrá zpráva – nastavit si totiž můžete alespoň to, aby se oznámení neshromažďovala na hromadu ve spodní části obrazovky, ale aby docházelo k řazení do seznamu, stejně jako tomu bylo ve starších verzích iOS. Pro nastavení této předvolby stačí postupovat následovně:

Prvně se na vašem iPhonu přesuňte do nativní aplikace Nastavení.

Jakmile tak učiníte, tak o kousek níže rozklikněte sekci Oznámení.

rozklikněte sekci Zde pak věnujte hned nahoře pozornost kategorii Zobrazit jako.

Nakonec zde klepnutím aktivujte způsob zobrazení Seznam.

Výše uvedeným způsobem tedy můžete na iPhonu s iOS 16 na zamknuté obrazovce nastavit, aby se oznámení řadila do seznamu, a nikoliv na hromadu, potažmo do tzv. sady. Naprosto chápu rozhořčení některých uživatelů, kterým se nový styl zobrazení oznámení na zamknuté obrazovce, potažmo řazení odspoda nahoru, nelíbí. Jedná se totiž o výraznou změnu, která mění něco, na co byli uživatelé zvyklí již několik let. Upřímně ale mohu říct, že se opravdu jedná pouze o zvyk. Prvních pár dní po instalaci iOS 16 jsem zuřil naprosto stejně, následně jsem ale zjistil, že se ve finále jedná o obyčejnou změnu, na kterou se dá zvyknout, a ve finále se oznámení lépe čtou při používání iPhonu jednou rukou. Je jasné, že Apple zpětně možnost pro změnu směru řazení oznámení nepřidá, takže uživatelům stejně nic jiného než si zvyknout nezbude.