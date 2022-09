Recenze watchOS 9: Důraz hlavně na cvičení, aktivitu a zdraví uživatele

V dnešních večerních hodinách, konkrétně tedy 12. září 2022 okolo 19:00, se dočkáme veřejného vydání nových operačních systémů v podobě iOS 16 a watchOS 9. Oba dva tyto systémy jsou již několik měsíců k dispozici v rámci vývojářských a veřejných beta verzí, široká veřejnost si tedy musela jednoduše počkat na to, až se Applu podaří vše vyladit a vyšperkovat. Co se pak týče iPadOS 16 a macOS 13 Ventura, tak oba tyto systémy zůstávají ještě veřejnosti nedostupné, a to několik týdnů navíc, jelikož došlo k odkladu vydání. Pojďme se společně v této recenzi podívat na novinky, které přinese nový systém watchOS 9, abyste věděli, na co se můžete těšit.

Zatímco v rámci iOS 16 jsme se dočkali hned několika skvělých novinek, které stojí za to, tak ve watchOS 9 stejnou nálož rozhodně neočekávejte. A ve finále se ani není čemu divit, jelikož na tak malém displeji, kterým Apple Watch disponují, toho stejně moc nového prostě vymyslet nejde. Tím ale nechci říct, že by se Apple na watchOS 9 vykašlal, to rozhodně ne. Několik nových možností opravdu k dispozici je a zaměřeny jsou především na cvičení, aktivitu a zdraví uživatele.

Cvičení

S největší změnou v rámci watchOS 9 rozhodně přichází cvičení. To vám konkrétně nabídne především nové informace, které se při cvičení zobrazují. Konkrétně se jedná o zobrazení aktuálního stavu kroužků aktivity, nechybí ani zóny tepové frekvence, výkon a převýšení. Velmi užitečné jsou především zóny tepové frekvence, které vám mohou pomoci především ke zhubnutí a při HIIT trénincích. Převýšení pak rozhodně ocení jedinci, kteří si užívají hiking a chtěli by zjistit, jak moc velké převýšení překonali. Zmínit dále můžeme přizpůsobení cvičení, kde si můžete vytvořit vlastní styl cvičení, například běhu. Nastavit si tak můžete třeba to, že budete jeden kilometr běžet naplno, a poté čtvrt kilometru pomalu, abyste nabrali síly. Všechno tohle rozhodně přijde vhod a sportovci to ocení.

Další skvělou funkcí, která ale nebude ihned k dispozici, je zaznamenání vlastní trasy. To využijí běžci, kteří stále běhají na stejných trasách. Apple Watch tak dokážou tyto trasy či okruhy rozpoznat a začnou tak automaticky počítač čas, abyste se následně mohli v dalších dnech překonávat. Svým způsobem tato funkce připomíná tzv. „ducha“ ze závodních počítačových her, kdy zajedete nějaké kolo a následně se snažíte svůj čas vylepšit s tím, že vás tento duch v podobě vašeho aktuálního nejlepšího času nahání a vy se ho snažíte překonat. Zmínit pak můžeme i automatické přepínání cvičení, a to pro plavání, jízdu na kole a běh. Pokud tedy máte někdy v plánu vydat se na triatlon, tak se měření mezi jednotlivými typy cvičení změní, bez nutnosti vašeho zásahu.

Zdraví

Apple se v rámci watchOS 9 a iOS 16 rozhodl zaměřit i na uživatele, kteří denně musí brát různé léky, popřípadě vitaminy. A myslím si, že tuto novou funkci ocení opravdu každý takový uživatel. Součástí Zdraví se totiž stává sekce Léky (na Apple Watch samotná aplikace), do které si vložíte veškeré léky, vitaminy a ostatní prášky, které musíte denně užívat. Nastavíte si u nich všemožné podrobnosti, od tvaru až po frekvenci užívání, s tím, že následně vás dokáží Apple Watch či iPhone upozorňovat na to, abyste si léky užili a nezapomněli. Samozřejmě si můžete užití zaznamenat, abyste nezapomněli a nemuseli přemýšlet nad tím, zdali jste je opravdu užili, anebo nikoliv. Vylepšení dále získala i funkce Spánek, která nově dokáže zobrazit fáze spánku (tj. bdělost, REM, lehký a tvrdý spánek), společně s informacemi o srdečním tepu. Konečně tak Spánek přichází s funkcemi, které už dávno nabízí konkurenční aplikace.

Ciferníky

S příchodem každé nové majoritní verze watchOS přichází Apple také s novými ciferníky – a u watchOS 9 tomu samozřejmě není jinak. Přichází například ciferníky Metropolitan a Playtime a nový ciferník Astronomie. Je však důležité zmínit, že pro maximální využití většiny nových ciferníků budete potřebovat Apple Watch Series 7 a novější, které disponují větším displejem – zobrazí vám totiž více potřebných informací. Dále přichází také nový Lunární ciferník a vylepšený portrétní ciferník. A pokud si potrpíte na jednoduchost, můžete si nastavit ciferník jednobarevný či s přechody, což funguje pro ciferník Modulární a Extra velký.

Fotogalerie watchOS 9 3 watchOS 9 16 watchOS 9 17 watchOS 9 22 watchOS 9 23 watchos 9 ciferníky - 1 watchos 9 ciferníky - 2 watchos 9 ciferníky - 3 watchos 9 ciferníky - 4 Vstoupit do galerie

Ostatní

Mimo výše uvedené přichází watchOS 9 například s novými funkcemi v rámci Zpřístupnění. Zmínit můžeme především funkci, díky které je možné ovládat Apple Watch pomocí gest rukou a prstů. Mezi tyto gesta patří například poklepání prsty či sevření pěsti. Tato funkce je určená hlavně pro znevýhodněné uživatele, každopádně ji využijí také uživatelé obyčejní – funguje opravdu velmi přesně, až mě to překvapilo. Mimo to nesmím zapomenout ani na nové zobrazování oznámení, které se po vzoru iOS 16 při používání Apple Watch zobrazují v horní části obrazovky a nepřekryjí tak celý displej. Malou změnou prošel také Dock, který nově nabízí zobrazení aplikací s náhledy, a také Kalendář, který je přehlednější a zobrazí víc informací přímo z vašeho zápěstí.

Závěr

Stejně jako iOS 16 jsem i watchOS 9 používal již od vydání prvních beta verzí. V recenzi iOS 16 jsem zmínil, že jsem při používání neměl prakticky žádné problémy a v případě watchOS 9 tomu bylo ještě lépe. Svým způsobem se však ani není čemu divit, jelikož watchOS 9 extra velké a obsáhlé novinky nepřináší, takže se svým způsobem v základu jedná stále o jeden a ten samý systém. Pokud se tedy ptáte, zdali aktualizovat, tak opět říkám, že určitě ano – zvykat si prakticky není na co a systém je prostě bezproblémový, takže není na co čekat. Tak jako tak byste jednoho dne nejspíše byli k aktualizaci donuceni. A pokud chcete mít jistotu stoprocentní odladěnosti, opět si stačí počkat na vydání watchOS 9.0.1, kde Apple opraví všechny porodní bolesti. Na závěr jen uvedu, že jsem watchOS 9 testoval na stařičkých Apple Watch Series 4, kde běžely bez problémů, a tak budou na novějších hodinkách běžet zajisté ještě lépe.