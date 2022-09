Recenze iOS 16: Letos ve jménu velkých i malých, ale hlavně vymodlených novinek

Již dnes, tedy 12. září 2022, vydá Apple ve večerních hodinách svůj nejnovější operační systém pro iPhony v podobě iOS 16 pro širokou veřejnost. Tento systém byl představen již před několika měsíci a doposud byl k dispozici jen pro vývojáře a beta testery s tím, že veřejnost si musela počkat, až bude systém kompletně odladěný a připravený. Co se týče iOS 16 a watchOS 9, tak Apple vše potřebné stihl, to samé se však nedá říct o iPadOS 16 a macOS 13 Ventura, na které si ještě budeme muset počkat. V tomto článku se však budeme věnovat čistě iOS 16 v rámci recenze ještě před samotným vydáním, tak se na to rovnou vrhněme.

Operační systém iOS 16 přichází s opravdu nespočtem skvělých vylepšení a novinek. Hned na začátek můžu zmínit, že které novinky jsou velké, jiné zase malé – ve většině případech se ale jedná o věci, po kterých uživatelé iOS volali již opravdu dlouhou dobu. Osobně využívám iOS 16, společně s ostatními novými systémy, již od prvního dne vydání veřejných beta verzí, takže se po dobu zhruba čtvrt roku jedná o systémy, které každodenně využívám. Prozatím jsem ani jedno ze zařízení nezahodil ani nevyměnil, což značí, že vše dopadlo dobře. To mohu rozhodně potvrdit, jelikož v porovnání například s beta verzemi iOS 15 či iOS 14 jsem s iOS 16 po celou dobu neměl žádné závažnější problémy – ani po stránce funkčnosti, ani po stránce výdrže či výkonu.

Zamknutá obrazovka

Největší změnou si v rámci iOS 16 prošla zamknutá obrazovka. Po této změně samozřejmě volala většina uživatelů, takže jsme se konečně dočkali. S příchodem nové zamknuté obrazovky si ji uživatelé konečně mohou přizpůsobit podle vlastního uvážení. Kromě toho, že jsme získali možnost pro změnu stylu písma a barvy času, tak primárně přichází widgety, které je možné umístit jak nad čas, tak hlavně pod něj. Jednoduše si tak v rámci widgetů můžete zobrazit například to, na kdy máte nastavený budík, na kolik procent jsou nabitá vaše ostatní zařízení, kdy vychází slunce, jaká je předpověď počasí a mnoho dalšího. Příchod této změny byl nevyhnutelný z důvodu chystaného představení iPhonu 14 Pro (Max), který totiž konečně nabízí always-on displej a plně s novou zamknutou obrazovkou z iOS 16 spolupracuje. Mimo to pak uživatelé mohou využít přepracované rozhraní pro úpravu pozadí zamknuté obrazovky, kde si mohou šikovně nastavit například portrétní fotografie a další. Na zamknutou obrazovku si rozhodně velmi rychle zvyknete, navíc k tomu nechybí ani propojení s režimy soustředění s automatickou změnou po aktivaci.

Soustředění

V rámci iOS 15 přišel Apple s novou funkcí Soustředění, která nahradila jednoduchý režim Nerušit. V rámci Soustředění si uživatelé mohou nastavit individuální režimy pro různé situace s tím, že si v nich zvolí, kdo je může kontaktovat, popřípadě které aplikace mohou odesílat oznámení – a mnoho dalšího. V iOS 16 se pak Apple rozhodl Soustředění ještě více vylepšit a přijít tak s novinkami, po kterých uživatelé i v tomto případě toužili. Kromě již zmíněného propojení se zamknutou obrazovkou lze zmínit například filtry režimů soustředění, které dokáží upravit zobrazený obsah v aplikacích. To znamená, že pokud při aktivním režimu soustředění potřebujete využívat nějakou aplikaci, tak filtry jednoduše zobrazí jen takový obsah, který vás nebude rozptylovat.

Zprávy, Mail a Safari

Apple samozřejmě vylepšil také své nativní aplikace, především je tedy řeč o Zprávách, Mailu a prohlížeči Safari. Novinky samozřejmě najdete i v jiných aplikacích, avšak zde jsou asi nejzajímavější a hlavně budou nejpoužívanější. Co se týče Zpráv, tak jsme se hlavně dočkali možnosti pro smazání a úpravu již odeslaných zpráv, samozřejmě s časovým limitem. To rozhodně potěší všechny uživatele, protože doposud tato funkce chyběla, a pokud jste někdy někomu poslali zprávu, která byla určená jinému kontaktu, tak jste jednoduše měli smůlu. V rámci Mailu jsme se pak dočkali funkce pro naplánované odeslání e-mailu v určitý datum a čas, společně s možností pro opětovné připomenutí po nějaké době. Nechybí pak ani vychytávka pro zrušení odeslání e-mailu, a to v rámci několika sekund po odeslání, které si můžete zvolit.

Co se týče Safari, tak i zde přichází několik novinek, byť největší změnou si za poslední dobu prošel tento prohlížeč v rámci iOS 15. Zde přichází například funkce pro sdílení skupin panelů, společně s lehce přepracovaným rozhraním pro vytváření hesla k novému uživatelskému účtu. Primární změnou jsou však přístupové klíče, které vypadají velmi dobře. Konkrétně Apple s příchodem přístupových klíčů chce, aby uživatelé přestali využívat klasická hesla. To znamená, že bychom se všude přihlašovali jen pomocí Touch ID či Face ID – nejednalo by se však o současné automatické vyplňování pomocí biometrického ověření. Reálně by uživatel už heslo při vytváření účtu vůbec nevyplňoval a namísto něj by právě využil buď Touch ID či Face ID. Tuto funkci však samozřejmě budou muset jednotlivé portály a weby postupně implementovat, takže si nejspíše, především v Česku, několik let na rozšíření budeme muset počkat. Funkce je to ale rozhodně skvělá.

Soukromí a zabezpečení

Apple je jedna z mála technologických společností, která se stará o soukromí a bezpečnost svých zákazníků. Neustále tak přichází s novými a novými bezpečnostními funkcemi, které stojí za to. V rámci iOS 16 můžeme zmínit například tzv. Režim blokování, kdy váš iPhone přejde do speciálního režimu, ve kterém jej prakticky není možné hacknout. Samozřejmě to ale není jen tak – pokud režim aktivujete, přijdete o většinu klasických funkcí iOS. Proto se tak tento režim hodí spíše pro novináře, politiky a podobné jedince, u kterých existuje větší pravděpodobnost hacknutí. Mimo to pak můžeme zmínit také automatickou instalaci bezpečnostních aktualizací, takže bude váš iPhone disponovat neustále nejnovějšími verzemi, bez nutnosti aktualizace kompletně celého systému. U iPhonů 12 a novějších je pak dokonce k dispozici využití Face ID na šířku, což rozhodně opět ocení snad všichni uživatelé.

Malé novinky, které stojí za to

Seznam všech novinek, se kterými Apple v iOS 16 přichází, je opravdu dlouhý. Pravdou však je, že mnoho těchto funkcí uživatelé snad ani nevyužijí. Proto jsem se ještě rozhodl věnovat celý tento odstavec funkcím, kterým se Apple prakticky vůbec nevěnoval, ale rozhodně stojí za to. Hned na začátek zmíním vychytávka v pdoobě zamknutí alba Skryté v aplikaci Fotky, kromě toho také možnost pro zobrazení všech hesel ke známým Wi-Fi sítím. Nechybí ani funkce, která využívá umělé inteligence k tomu, aby oddělila popředí fotografie či obrázku od pozadí a automaticky tak popředí vyřezala. Vylepšení se dále dočkat i Živý text, který sice stále neumí češtinu, tj. naši diakritiku, ale na druhou stranu jej můžeme používat i ve videích. V jeho rozhraní je pak rovnou k dispozici převod měn a jednotek.

Závěr

Pokud jste tento článek dočetli až sem, tak se dost možná ptáte, zdali byste si měli iOS 16 nainstalovat. Osobně nevidím důvod, proč byste tak činit neměli. Po celou dobu používání beta verzí iOS 16 jsem reálně neměl snad s ničím problém, kromě pár maličkostí, které však byly rychle vyřešeny. Tak jako tak ale klasicky platí, že čím dřív přejdete, tak tím rychleji to budete mít za sebou, tudíž není důvod odkládání. Nový funkce rozhodně stojí za to, a pokud máte strach z toho, že váš starší iPhone nebude výkonnostně dostačovat, tak se není čeho obávat. Testoval jsem iOS 16 na stařičkém iPhonu XS, ale také na iPhonu 8, a v obou případech jsem neměl žádný problém, ani co se týče výdrže baterie. Pokud však chcete mít 100% jistotu toho, že bude vše odladěno, stačí si počkat na příchod iOS 16.0.1, tedy hned další verze po prvotním iOS 16.