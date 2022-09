13 novinek z iOS 16, které jsou dostupné jen na novějších iPhonech

Je tomu skoro až k nevíře, ale od představení iOS 16 veřejnosti již uplynul dobrý čtvrtrok, což jinými slovy znamená, že je jeho vydání pro veřejnost doslova na spadnutí. Stát se tak má již dnes večer, jelikož na konci týdne dorazí s tímto předinstalovaným systémem i nové iPhony 14 (Pro). Bohužel však ne všechny funkce z iOS 16 dostanete na všech iPhonech.

iPhone XS a novější

Níže uvedené funkce je možné využít jen na iPhone XS (Max), XR, 11 (Pro), 12 (Pro) a 13 (Pro).

Živý text ve videu

V iOS 15 jsme se dočkali funkce Živý text, ta sama o sobě je k dispozici jen na iPhone XS a novější. To znamená, že i nová možnost využití Živého textu ve videích z iOS 16 je k dispozici jen pro iPhony XS a novější.

Rychlé akce v Živém textu

S některými rozpoznanými texty v rámci Živého textu můžete interagovat – například telefonní čísla a e-maily. V iOS 16 pak přibyla interakce pro sledování letů či balíků, vyhledávání a překlad. I tyto možnosti využijete jen na iPhonu XS a novějším.

Nové jazyky pro Živý text

V iOS 16 došlo k přidání podporovaných textů pro funkci Živý text. Konkrétně byly přidané jazyky: japonština, korejština a ukrajinština. K dispozici opět jen na iPhone XS a novější, vzhledem k exkluzivitě funkce Živý text jen na tyto novější telefony.

Emoji se Siri

Na prezentaci nám Apple řekl více také o vylepšení Siri. Pokud se uživatelé rozhodnou odeslat pomocí Siri zprávu, tak už kromě textu mohou vkládat i emoji. Tato funkce je každopádně omezená jen na několik nejvyužívanějších jazyků, čeština se v tomto seznamu samozřejmě nenachází.

Zjištění možností aplikací skrz Siri

Pokud v nějaké aplikaci v iOS 16 aktivujete Siri a vyslovíte příkaz „Hey Siri, what can I do here?“, popřípadě přímo „Hey Siri, what can I do in Messenger?“, tak vám Siri řekne více o možnostech jejího využití v konkrétní aplikaci. Tato funkce je k dispozici jen pro iPhone XS a novější.

Nové Diktování

V iOS 16 se dočkalo vylepšení také Diktování. To je nově možné kombinovat s psaním na klávesnici, takže můžete zároveň diktovat a psát, popřípadě se můžete jednoduše přesouvat na jiné místo, pohybovat kurzorem apod. To vše bez nutnosti vypnout Diktování.

Přidávání léků skrze fotoaparát

S využitím iPhonu XS a novějšího můžete ve Zdraví naskenovat konkrétní lék, o kterém se vám pak do této aplikace přidají informace. Pak už si jen nastavíte, jak často máte lék brát a Zdraví vás bude upozorňovat. Tato funkce je každopádně k dispozici jen v USA.

Prohledávání fotek a obrázků ve více aplikacích

Spotlight v iOS umí již delší dobu prohledávat uložené fotky a obrázky s tím, že dokáže rozpoznat, co se na nich nachází. Doposdu tohle bylo možné jen z aplikace Fotky, nyní je působení rozšířeno i do Poznámek, Zpráv a Souborů. Celá tato funkce je však k dispozici jen na iPhone XS a novější.

Vylepšení vizuálního vyhledávání

Mezi jednu ze skvělých funkcí v iOS 16 patří možnost pro rychlé oddělení objektu z fotografie, a to pouhým podržením prstu. Následně je tento objekt možné ihned sdílet. Tato funkce je k dispozici ve Fotkách, snímcích obrazovky, Safari a v dalších. Využijete ji ale jen na iPhone XS a novějším.

Další možnosti rozpoznání vizuálního vyhledávání

Vizuální vyhledávání nově dokáže rozpoznat i ptáky, hmyz a sochy. Bohužel však u nás tato funkce není k dispozici, navíc je jen pro iPhone XS a novější.

iPhone 11 a novější

Níže uvedenou funkce je možné využít jen na iPhone 11 (Pro), 12 (Pro) a 13 (Pro).

Živý přepis

Uživatelé, kteří jsou nedoslýchaví nebo úplně neslyšící, ocení v iOS 16 novou funkci pro rychlý přepis zvuků v reálném čase. Díky tomu mohou o mnoho lépe fungovat při konverzacích, poslechu hudby či videa. Tato funkce je však k dispozici jen na iPhone 11 a novější, popřípadě na iPad s A12 Bionic a novějším a na Macích s Apple Silicon. K dispozici je tato funkce jen pro angličtinu.

iPhone 13 a novější

Níže uvedené funkce je možné využít jen na iPhone 13 (Pro).

Rozmazání popředí u portrétů

Pokud využijete v aplikaci Fotoaparát režim Portrét, tak si nově kromě rozmazání pozadí můžete nechat rozmazat i objekty v popředí, díky čemuž bude fotografie o něco přirozenější a lepší. K dispozici je tato funkce však jen na iPhone 13 (a v budoucnu novější).

Lepší kvalita ve Filmovém režimu

Veškeré iPhony 13 se minulý rok dočkaly nového Filmového režimu. Ten je s příchodem iOS 16 ještě o něco lepší a dokáže lépe zpracovat rozmazání pozadí a přeostřovat. Vylepšeny byly také ořezy brýlí a vlasů.