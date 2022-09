5 novinek z iOS 16, které nebudou dostupné hned zítra

Již dnes večer vydá Apple dlouho očekávaný operační systém iOS 16 pro širokou veřejnost. Bohužel však už nyní víme, že ne všechny funkce, které pro něj byly na červnové WWDC představeny, dorazí hned v jeho první verzi. Některé novinky jsou totiž z hlediska vývoje velmi náročné, což jejich launch protáhne. Které to konkrétně jsou?

Game Center

Vylepšení se v iOS 16 dočká také Game Center, což je speciální funkce určená pro všechny hráče. Aktuálně je Game Center dobrý tak maximálně na zobrazování různých získaných odznaků či k jednoduchému spojení se známými. Game Center by se však měl dočkat kompletního přepracování, a to jak v iOS 16, tak v iPadOS 16 a macOS 13 Ventura. Nebude chybět například podpora SharePlay pro okamžité spuštění společného hraní se známými či integrace do aplikace Kontakty k jednotlivým uživatelům, u kterých si pak bude možné jednoduše zobrazit jejich Game Center profily a případně je vyzvat ke hře.