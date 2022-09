Ming-Chi Kuo: iPhone 14 a iPhone 14 Plus jsou prodejní propadák!

Apple se v letošním roce rozhodl špatně, když neuvedl iPhone 14 mini, alespoň to tvrdí přední analytik Ming-Chi Kuo. Podle něj totiž výsledky, které Apple zaznamenal s předobjednávkami iPhone 14 a iPhone 14 Plus jsou velmi špatné a jedná se doslova o propadák. Zatím co podle Kua zaznamenaly předobjednávky iPhone 14 a iPhone 14 Pro Max neutrální nebo spíše dobré výsledky u předobjednávek ve srovnání s iPhone 13 Pro a 13 Pro Max, v případě základních modelů je to přesně naopak. Čekací doba na dodání delší než měsíc v případě modelů Pro naznačují vysokou poptávku po těchto modelech.

Podle Kua tvoří základní modely iPhone 14 a iPhone 14 Plus aktuálně 45% všech vyráběných iPhonů z nové řady. I přes to, že jich je méně než Pro modelů, budou podle Kua narozdíl od „Pro“ řady v den spuštění prodejů normálně dostupné v maloobchodních prodejnách, což poukazuje na špatné prodeje těchto modelů. Podle Kua jsou prodeje iPhone 14 a iPhone 14 Plus horší než aktuální prodeje třetí generace iPhone SE a iPhone 13 mini a to i přes to, že Apple snížil objednávky na iPhone SE a iPhone 13 mini kvůli nízké poptávce již v polovině letošního roku.

Ostatně není se příliš čemu divit, protože koupit si iPhone 14 nebo iPhone 14 Plus nedává prakticky žádný smysl, když v současné době ještě u prodejců seženete iPhone 13 Pro za stejné ceny, pričemž iPhone 14 a iPhone 13 Pro jsou zclea nesrovnatelné telefony. Apple již oficiálně sice iPhone 13 Pro a iPhone 13 Pro Max nenabízí, ovšem prodejci je stále ještě doprodávají. Výhodnosti koupě iPhone 13 Pro oproti iPhone 14 se věnujeme v článku iPhone 14 nemá smysl. Kupte si místo něj raději 13 Pro a dostanete za své peníze víc.