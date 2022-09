Cena oprav Apple Watch Ultra vám vyrazí dech

Minulý týden představil Apple po měsících spekulací zbrusu novou řadu Apple Watch ve formě modelu Ultra, kterým cílí na ty nejnáročnější uživatele z hlediska požadavků na výdrž, odolnost a obecně náročné aktivity. S ohledem na tuto skutečnost asi nikoho příliš nepřekvapí, že jsou Apple Watch Ultra poměrně drahé a totéž lze v bledě modrém říci i o ceně jejich oprav.

Na oficiálním webu Applu se ještě před spuštěním prodejů nových Watch objevil ceník oprav, podle kterého by se měly do jisté míry řídit třeba i autorizované servisy. Stojí v něm konkrétně to, že opravy bez AppleCare+ vychází na 499 dolarů s tím, že lze opravit například poškozené titanové pouzdro, displej, tlačítka či senzory. Pozitivem je pak to, že baterie se u tohoto modelu vyměňuje podstatně levněji – konkrétně za 99 dolarů. Ačkoliv je cena oprav na první pohled brutální, je třeba dodat, že hodinky jako takové vychází samy na 799 dolarů (u nás pak na 24 990 Kč), takže bylo již dopředu víceméně jasné, že jejich servis levnou záležitostí není – tím spíš, když například opravy Apple Watch Series 8 mohou vyjít až na 399 dolarů, přestože jsou podstatně levnější.

Přestože nabízí nové Apple Watch Ultra do jisté míry kontroverzní design, zájem o ně bude dle všeho skutečně velký. Na sociálních sítích z nich totiž neskrývají jablíčkáři velké nadšení a to i přesto, že pro valnou většinu z nich nejsou vlastně vůbec navrženy. Mnohým totiž stačí už jen změna designu či lepší výdrž baterie k tomu, aby si je pořídili. Jaké nové Apple Watch Ultra skutečně jsou se pak dozvíme nejdřív příští pátek, kdy jdou hodinky oficiálně do prodeje.