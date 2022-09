Garmin se vysmál Applu za Apple Watch Ultra

Dosud platilo, že ten, kdo chtěl odolnější hodinky s dlouhou výdrží baterie a schopností měřit s extrémní přesností kdejakou aktivitu či zdravotní funkci, musel namísto Apple Watch sáhnout raději po Garminu. Jeho hodinky se totiž přesně těmito vlastnostmi vyznačují, díky čemuž jsou mezi uživateli velmi oblíbené. Na středeční Keynote však Apple ukázal světu něco, co by mohlo hypoteticky s postavením Garminu na trhu se smartwatch velmi solidně zamávat. Řeč je konkrétně o Apple Watch Ultra, které kombinují ty nejlepší vlastnosti Apple Watch právě s odolností, zajímavými novinkami v oblasti měření a konečně i relativně solidní výdrží – tedy minimálně ve speciálním režimu, který jejich výdrž natáhne na 60 hodin ze standardních 36 hodin. Právě za výdrž se však Garmin před pár hodinami Applu vysmýl.

Jelikož je Garmin od středy de facto bombardován nejrůznějšími dotazy novinářů na to, zda vidí v Apple Watch Ultra konkurenci, zřejmě již jeho PR oddělení nevydrželo a vyslalo přes Twitter světu jasný vzkaz, který si můžete prohlédnout níže. Stojí v něm konkrétně to, že Garmin měří výdrž baterie na měsíce, nikoliv na hodiny jak tomu je v případě Applu. Na jeho obranu se nicméně sluší doplnit, že Watch disponují mnohem kvalitnějším displejem z hlediska zobrazování obsahu, plnohodnotným operačním systémem či větší provázaností s telefonem. Velký podíl na spotřebě má rovněž LTE připojení, kterým Garminy vůbec nedisponují, přestože se jinak jedná o vynikající smartwatch prakticky ve všech modelových řadách. Zkrátka a dobře, ač se Apple se svými Apple Watch Ultra Garminu do jisté míry přiblížil z hlediska pojení chytrých hodinek, stále je mezi těmito výrobci, respektive pak jejich produkty propastný rozdíl.

