Balení iPhonů 14 Pro vás možná překvapí

Mysleli jste si, že vás už u balení iPhonů po čistkách příslušenství z předešlých let nic nepřekvapí? Pak jste se možná pletli. Apple totiž letos skutečně poměrně překvapivě upustil od své dřívější barevné strategie krabiček, kdy řadu Pro balil do černých, zatímco klasické modely do bílých, ale všechny modely nyní balí výhradně do bílých. Černé přitom používal od roku 2019, kdy poprvé iPhony řady Pro světu představil.

Že má Apple letos v plánu malou krabičkovou revoluci jsme vás informovali již několik dní před představením iPhonů 14 Pro, přičemž i po něm začaly po internetu kolovat snímky krabiček, ve kterých měly být iPhony prodávány. Všechny tyto snímky však byly prací grafických designérů a kdekdo je proto zpochybňoval. Tyto pochybnosti jsou však nyní již zcela mimo, jelikož se na světlo světa dostaly první reálné fotky zachycující krabičky novinek, které jsou skutečně bílé. Podívat se na ně můžete v galerii níže, ve které naleznete dále i telefony, které v těchto boxících naleznete.

