Nejlepší internetové vtípky na nově představený iPhone 14 (Pro)

Představení nových iPhonů je už minulostí. Nové modely přinesly několik novinek, ovšem velice nic zásadního. Největší novinkou je pravděpodobně Dynamic Island u „pročkových“ modelů, se kterým si Apple vyhrál, a na první pohled to tak vypadá, že používat iPhone 14 Pro bude lidi opravdu bavit. Otazník ale visí nad iPhony 14, na které míří poměrně velká kritika. Kdekdo by od nového modelu za takové peníze očekával o něco lepší fotoaparát, video apod. Ale Apple vůbec poprvé do novinky nasadil rok starý čip (byť v tomto případě má A15 Bionic o jedno jádro GPU navíc). Na druhou stranu zde oproti loňsku přibylo 2 GB paměti RAM, což se také na chodu stroje nějak podepíše. Na každý pád na testy si budeme muset počkat. Internetoví vtipálci se ovšem, ostatně jako na veškeré nové produkty Applu, poctivě zaměřili. Pod odstavcem naleznete ty nejlepší vtipy, se kterými přišly sociální sítě.