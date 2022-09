Mac se odpojuje od Wi-Fi: 5 tipů, které vám mohou pomoci s vyřešením

Mac se odpojuje od Wi-Fi je problém, se kterým se mohou setkat někteří uživatelé jablečných počítačů. Co si budeme nalhávat, v dnešní době je odpojování od Wi-Fi relativně velký problém, jelikož připojení k internetu využíváme prakticky ke všemu. Skrze internet sledujeme pořady, hrajeme multiplayerové hry, pracujeme a komunikujeme, a pokud dojde k vypadnutí byť jen na pár desítek sekund, není to nic příjemného. Dobrou zprávou je, že ve většině případech se jedná o dočasný problém, který můžete vyřešit. Někdy stačí kontaktovat poskytovatele a požádat jej o otestování připojení, sami od sebe však můžete provést dalších 5 postupů, které vám mohou pomoci. Pojďme se na ně podívat.

Bydlíte v panelovém domě, popřípadě kdekoliv jinde, kde je u sebe více Wi-Fi sítí, ke kterým už jste někdy byli připojeni? Pokud jste si odpověděli kladně, tak může docházet k tomu, že se Mac pokouší neustále připojovat k jiným sítím, aby zajistil stabilní připojení, což samozřejmě způsobí krátký výpadek. Proto byste se měli ujistit, že máte právě vaši preferovanou Wi-Fi síť nastavenou v žebříčku priorit na prvním místě. Přejděte tedy do  → Předvolby systému → Síť, kde vlevo klepněte na Wi-Fi, a poté na Pokročilé… vpravo dole. V dalším okně přejděte do sekce Wi-Fi, a poté v tabulce najděte vaši preferovanou Wi-Fi síť, kterou kurzorem přesuňte úplně nahoru.

Aktualizace macOS a firmwaru routeru

Čas od času se může v systému macOS, popřípadě ve firmwaru routeru, objevit nějaká ta chybka, která může způsobovat výpadky Wi-Fi sítě. Ve většině případech však výrobci tuto chybu co nejdříve opraví s tím, že následně urychleně vydají aktualizaci. Pro vyhledání, stažení a instalaci aktualizace macOS přejděte do  → Předvolby systému → Aktualizace softwaru. Co se týče aktualizace firmwaru routeru, tak je nutné, abyste přešli do jeho administrace, nejčastěji skrze IP adresu 192.168.0.1 (může se lišit). Zde se pak přihlaste k administrátorskému účtu a v sekci s aktualizacemi je zkuste vyhledat a nainstalovat. U starších routerů může být nutné aktualizaci stáhnout na stránkách výrobce a následně ji ručně nahrát.