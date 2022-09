5 tipů co dělat, když na iPhone nejdou instalovat aplikace

Na iPhone nejdou instalovat aplikace – to je problém, se kterým se setkává nemalé množství uživatelů. Stejně jako jiné komplikace na iPhonu má i tento problém obvykle více příčin, a tím pádem také i různá řešení. V dnešním článku se společně podíváme na to, co dělat, když na iPhone nejdou instalovat aplikace.