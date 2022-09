Apple vzdal hold zesnulé královně Alžběte II.

Prakticky celý svět zasáhla včera velmi smutná zpráva. Ve věku 96 let jej totiž opustila britská královna Alžběta II. Nelze se proto absolutně divit tomu, že do Velké Británie proudí spousty kondolencí, přičemž jednu takovou poslal i Apple jak skrze svůj britský Apple Online Store, tak i přes Twitter šéfa Applu Tima Cooka. Ten na svém účtu zveřejnil její fotku s dojemným popisem a vzkazem, že Apple stojí v těchto těžkých chvílích za obyvateli Commonwealth. Na britské mutaci webu Applu se pak objevil taktéž portrét královny s rokem narození a úmrtí.

There is nothing more noble than to devote your life to the service of others. We stand with the people of the UK and Commonwealth in honoring the life and dedication to duty of her Majesty Queen Elizabeth II. May she rest in peace. pic.twitter.com/GkLpqyovlh

— Tim Cook (@tim_cook) September 8, 2022