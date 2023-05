Korunovace Karla III. živě: Sledujte slavnostní korunovaci nového britského krále

Korunovace Karla III. živě bude dnes bezesporu suverénně nejsledovanějším televizním vysíláním na světě. Vzhledem k unikátnosti celé události se přitom není absolutně čemu divit. Tento historický moment chce totiž vidět takřka každý, jelikož se něco podobného nebude nejspíš opakovat pěkných pár desítek let (vydrží-li Karlovi III. zdraví pevné alespoň tak, jak jeho nedávno zesnulé matce královně Alžbětě II.) Pokud si nechcete nechat tuto událost ujít ani vy, níže vám dáme pár rychlých tipů na to, kde celý ceremoniál sledovat. Jeho start je naplánován na 11:20, kdy vyrazí Karel III. v královském procesí z Buckinghamského paláce k Westminsterskému opatství. Živá vysílání nicméně i s „předkorunovačními“ studii poběží od rána, maximálně časného dopoledne.

Korunovace Karla III.: Sledujte živě slavnostní korunovaci nového britského panovníka

Jelikož je korunovace Karla III. celosvětově významnou událostí, není žádným překvapením, že se jí věnují i tuzemské televizní stanice v čele s Českou televizí, Novou či Primou. Ve všech případech jsou přichystány komentáře od odborníků, studio, ve kterém bude každý panovníkův krok postupně rozebírán a zkrátka vše, co by mohlo diváka zajímat. Vše samozřejmě navíc v českém jazyce a ve vysoké kvalitě. Pro tuzemského diváka tedy bezesporu nejlepší možnost, jak vše sledovat.

Korunovace Karla III. na ČT 24 je vysílána od 10:00 zde

Korunovace Karla III. na TN Live je vysílána od 11:00 zde

Korunovace Karla III. na CNN Prima News je vysílána od 11:00 zde

Pokud by se vám pak české vysílání sledovat nechtělo či jste snad neměli například kvůli omezením vysílání jen na určité území možnost, můžete využít vysílání některé ze zahraničních zpravodajských redakcí na YouTube. Těch je tam pod heslem „Coronation of King Charles III“ nespočet a to samozřejmě v nejrůznějších jazycích.