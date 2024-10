Recenze Marshall Monitor III ANC: Jsou radost slyšet, vidět i nosit

Nějaká sluchátka dnes nejspíš patří k výbavě většiny z nás. Někdo při výběru upřednostňuje design, jiný zvukovou kvalitu, výdrž baterie, konektivitu či množství nabízených funkcí. Osobně jsem toho názoru, že se Marshallu s Monitor III ANC povedlo v podstatě všechny tyto aspekty propojit v harmonický celek.

Pokud upřednostňujete sluchátka přes hlavu a zrovna se po nějakých poohlížíte, pak nový model od Marshallu rozhodně stojí za pozornost. Kromě stylového vzhledu inspirovaného legendárními kytarovými aparáty této značky nabízí úctyhodnou výdrž baterie, společně s technologickými vychytávkami typu aktivního potlačení hluku i režimu propustnosti, prostorového Soundstage Spatial Audio nebo adaptivní hlasitosti. Ovládání po spárování s aplikací Marshall Bluetooth snadno přizpůsobíte svým potřebám, a to včetně předvoleb pětipásmového ekvalizéru nebo vyvolání některého z hlasových asistentů. Bez potíží odbavíte také všechny hovory a to i tehdy, posloucháte-li zrovna některého ze svých oblíbenců z laptopu, neboť zařízení podporuje vícebodové připojení. A když se zrovna nebudete oddávat tónům, Monitor III ANC jednoduše složíte a vložíte do přiloženého pouzdra, které v zavazadle příliš místa nezabere a sluchátkům poskytne ideální ochranu. Především se však budete moci těšit z perfektního pohodlí i detailního, osobitého zvuku, jímž je výrobce pověstný. Nyní již pojďme společně nahlédnout do balení a prozkoumat vlastnosti i technické specifikace tohoto produktu.

Co se nachází v balení

Do typicky černé krabice s potiskem proniknete sejmutím přelepek na spodní straně a vysunutím. Poté se před vámi objeví pouzdro se zlatým nápisem Marshall, které stačí uchopit za poutko, rovněž s vyraženým názvem značky, a vytáhnout jej z lůžka, v němž je zasazeno.

Uvnitř casu po rozepnutí zipu kromě Monitor III ANC spatříte chytře řešenou přihrádku, kam výrobce umístil kabel USB-C pro potřeby nabíjení. Zbývá odstranit ochranné prvky okolo náušníků i mostu a již se můžete pokochat pohledem na svá nová sluchátka.

Když se však nyní vrátíme k balení, níže je obsah rozdělen na dva oddíly. Nad prvním z nich nabádá kartička ke stažení aplikace Marshall Bluetooth a případnému updatu firmwaru, přičemž pod ní najdete kabel USB-C na 3,5mm audio Jack, zatímco druhý je rezervován dokumentaci.

Fyzické vlastnosti

V prvé řadě je třeba říci, že sluchátka jsou opravdu flexibilní. Mušle umožňují vytočení o 90° dopředu i dozadu a skvěle přiléhají, což zajišťuje pohyb v kloubech směrem k hlavě. Drtivé většině posluchačů se Monitor III ANC bez problémů přizpůsobí díky velmi pružnému mostu, délkově nastavitelnému ve 13 úrovních na každé straně, což dohromady dovoluje nárůst zhruba o 7 cm.

Oválný tvar dobře obepíná uši a polstrování měkkých náušníků vyrobených z veganské kůže poskytuje při nošení příjemné pohodlí. Vnější rozměry u nich činí 10 na 7,5 cm a vnitřní 6 na 4 cm. Dobrou zprávou je též skutečnost, že jsou vyměnitelné. Výrobce neposouvá do pozadí ani ekologickou stránku produkce. Odolné plastové součásti pocházejí z 66 % z recyklovaných materiálů. Na komfortu se podílí mimo jmenovaných vlastností také nízká hmotnost pouhých 250 g. Barevné provedení odpovídá černému odstínu.

Vespod levého sluchátka se nachází USB-C konektor pro potřeby dobíjení nebo poslechu přes kabel, zatímco na pravém snadno nahmatáte zlaté všesměrové tlačítko. Do již zmíněných kloubů na zadní straně jsou pak integrována ovládací prvky „M“ a „ANC“.

Pouzdro s pěknou černou texturou na povrchu váš batoh či tašku zatíží jen 130 g, a to včetně 15cm USB-C v přihrádce, kam se však bez potíží vejde i (bez konektorů) 116 cm dlouhý audio kabel. Casu přitom budete muset rezervovat 14,5 cm na výšku i šířku a 10 cm do hloubky. Vnitřek je potažený červenou látkou a sluchátka do něj zapadají tak, že obě mušle stočíte na sebe k mostu, přičemž se vzájemně dotýkají polstrováním.

Ovládání a aplikace Marshall Bluetooth

K ovládání jsou k dispozici jmenované prvky, tedy „ANC“ sloužící pro přechod mezi aktivním potlačením hluku a režimem propustnosti, případně deaktivaci obojího, dále „M“, kterému je defaultně přiřazena funkce Spotify Tap, a multifunkční zlaté tlačítko, jímž své Marshall Monitor III ANC zmáčknutím na 1 sekundu zapnete či vypnete, stiskem spustíte nebo pozastavíte přehrávání, pohybem vpravo a vlevo přeskočíte v obou směrech v seznamu skladeb, zatímco posunutí nahoru a dolů vám dovolí pracovat s hlasitostí. Krátkým dotykem při telefonování, přijmete, respektive ukončíte hovor a dvojitým jej odmítnete. Rovněž párování probíhá obdobně, jsou-li sluchátka vypnutá podržením po dobu 2 sekund, nebo v zapnutém stavu dvojitým stisknutím.

Tímto způsobem obstaráte většinu primárních úkonů. Budete-li však chtít využít naplno potenciál Monitor III ANC, včetně pětipásmového ekvalizéru, a případně si ovládání přizpůsobit, je k tomu určena šikovná aplikace Marshall Bluetooth dostupná zdarma ke stažení v App Store i na Google Play.

Její rozhraní je přehledné i logicky uspořádané od toho nejpodstatnějšího, což do jisté míry kompenzuje absenci češtiny. Nejvýše na sebe upozorní výrazné označení modelu (což se hodí zejména vlastníte-li vícero produktů Marshall kompatibilních s aplikací) a neméně užitečný údaj o aktuálním stavu nabití. Následuje sekce označená Noise Control, kde lze zapnout ANC, přičemž je k dispozici též posuvník určující jeho 3 úrovně (Low, Medium, High), funkci však můžete také kompletně deaktivovat (Off) nebo zvolit režim propustnosti (Transparency) opět ve 3 stupních.

Na Noise Control navazuje druhý zásadní oddíl Equaliser. Po klepnutí na něj vám bude po ruce přepínač adaptivní hlasitosti a pod záložkou M1 preset, který pro vás vyladili v Marshallu. M2 vám pak otevře cestu kromě zmíněné varianty ještě k dalším 3, jmenovitě Bass Boost, Mid Boost a Custom, s níž přednes upravíte tak, aby se přiblížil vaší představě o ideálu.

Přes ANC Button a M-Button dokážete modifikovat chování těchto tlačítek, hlavně pak druhého z nich, kde je výběr docela pestrý od Spotify Tap přes EQ i spuštění prostorového zvuku Soundstage (na nějž ještě přijde řada) až po vyvolání Siri, potažmo Asistenta Google.

Dotknete-li se ikony Soundstage, budete se moci nechat zvukem obklopit a dokonce si vybrat velikost místnosti i intenzitu prostorové reprodukce. Ta působí docela přirozeně, především zvětšíte-li velikost virtuálního pokoje.

Dále aplikace informuje o tom, jak funguje Spotify Tap, dovoluje vypnout zvuková oznámení (Interaction Sounds) nebo deaktivovat automatickou detekci nasazení sluchátek, čemuž se přizpůsobí započetí či pozastavení playbacku. Nejníže můžete inicializovat opatření pro zvýšení životnosti baterie (Battery Preservation), a to buď na úrovni Standard, která umožní dobití jen do 90 %, Medium, jež zahrnuje ještě omezení maximální rychlosti, nebo Max, kdy se ke kritériím zařadí navíc teplotní vlivy. Blok Standby Timeout šetří energii tím, že Marshall Monitor II ANC po vámi zvolené časové prodlevě vypne, pakliže nejsou zrovna používána nebo připojena. Jako poslední v pořadí se setkáte s položkou About, kde se zobrazuje název modelu, jeho sériové číslo, verze firmwaru a nabídka k odstranění zařízení ze seznamu v aplikaci.

Základní technické údaje

Ve své cenové kategorii jednoznačně nadprůměrný zvukový projev zde zprostředkovává dvojice 32mm dynamických driverů s impedancí 35 Ω a frekvenčním rozsahem 20 Hz až 20 kHz. Baterie poskytuje až 70 hodin provozu, přičemž s vypnutým ANC hodnota naroste ještě o dalších 30, což už je skutečně úctyhodné číslo. Pouhých 15 minut nabíjení dokáží Monitor III ANC proměnit ve 12 hodin poslechu a plné úrovně dosáhnout za 2,5 hodiny. Bezdrátová komunikace podle výrobce s dosahem 10 m probíhá přes Bluetooth ve verzi 5.3, přičemž integrace Bluetooth LE Audio přináší novou generaci stále rozšířenější technologie sdílení zvuku Auracast. Mezi podporované kodeky patří SBC, MPEG-2 a AAC.

Osobní zkušenosti a hodnocení

Nejprve k designové stránce. Ta se mně osobně svým originálním rukopisem zamlouvá. Pakliže tedy pokukujete po něčem, co nebude vypadat jako mnohá ostatní sluchátka, Marshall Monitor III ANC představují zajímavou volbu. Rovněž provedení odpovídá produktu, jež spadá mezi ty prémiovější. Materiály působí odolně, pročež můj předpoklad je, že svému majiteli budou sloužit dobře a dlouho. Při nošení člověka nikde nic neruší, netlačí ani jinak neobtěžuje. Sevření mi připadalo tak akorát, tedy dostatečně silné na to, abych se nemusel při pohybu obávat sesunutí, ale ne tak moc, abych se cítil jakkoli nepříjemně. Náušníky jsou velmi pohodlné a míra přizpůsobení se tvaru hlavy i uší mi přišla optimální. Pakliže se budete oddávat poslechu delší dobu, trochu se sice zahřejete, ovšem musím říci, že jsem očekával větší teplotní vzestup. Tlačítka se hmatově hledají snadno a jejich umístění mi vyhovovalo.

Pokud jde o stabilitu spojení, to až na dva nejvzdálenější body v domácnosti drželo skvěle i přes čtvery dveře a patro. V otevřeném prostoru jsem pak spojení neztratil ani ve vzdálenosti 100 metrů. Rovněž přechod od jednoho zdroje ke druhému (v mém případě od iPhonu k Macu mini) probíhá rychle a bezproblémově. Pakliže jste připojeni ke dvěma zařízením, ve chvíli, kdy dohraje podcast ze Spotify na telefonu, sluchátka automaticky přejdou k přehrávanému obsahu na počítači, máte-li zde něco spuštěno. To platí i pro situaci kdy kupříkladu z MacBooku posloucháte hudbu a chcete na svých Monitor III ANC přijmout hovor ze smartphonu.

Tím se dostáváme ke kvalitě hovorů, s níž jsem byl naprosto spokojen já i druhá strana. Nikdo z volaných nepoznal, že mluvím se sluchátky na hlavě. Když jsem se na závěr zeptal, jak mne bylo slyšet dokonce mi sdělili, že byl zvuk ještě o něco čistší než normálně. V režimu propustnosti (Transparency) jsem sám sebe slyšel dostatečně, takže můj projev nepůsobil nepřirozeně.

Ale abych nebyl jen pozitivní, narazil jsem též na několik aspektů, které mne trochu zamrzely, případně jsem od nich očekával přece jen více. Myslím, že sluchátka těchto kvalitativních vlastností by si zasloužila, aby byla voděodolná, což by se jistě hodilo, zastihne-li člověka nenadálá přeháňka. Zatímco aktivní potlačení hluku pracuje spolehlivě a ve většině případů vás od okolního světa oddělí, u režimu propustnosti, který se mi osvědčil při telefonování, jsem za poslechu hudby doufal v lepší interakci s prostředím. S nárůstem hlasitosti jsem se příliš propojeně necítil.

Chod aplikace je svižný, snad jen vlastní nastavení ekvalizéru by mohlo být trochu jemnější, přičemž bych u něj uvítal i více pásem. Ovšem i tak se dá podání doladit poměrně dobře. Pozitivně hodnotím srozumitelné uspořádání, které na uživatele nechystá žádné složitosti a skryté podnabídky.

Pouzdro se mi líbí, vyvolává dojem luxusnosti a sluchátka do něj pěkně zapadají. Přihrádka na kabeláž je dobrý nápad. Kdyby výrobce přidal třeba ještě stylový vazač na kabel USB-C na stereo Jack, vůbec bych se nezlobil, ale to je pouhý detail.

No a na závěr jsem si nechal to nejdůležitější, tedy jak na mne osobně zapůsobila Monitor III ANC po zvukové stránce. V tomto směru mě sluchátka s ohledem na svou cenovou kategorii opravdu nadchla, a to jak dynamikou, tak frekvenčně vyrovnaným zvukem. Maximálně jsem si užil jak rockovou klasiku, tak houslové sonáty od Bacha.

Při srovnání provozu v bezdrátovém i kabelovém režimu jsem nezaznamenal jakkoli citelné rozdíly v reprodukci obsahu a přestože nejsem zrovna příznivcem prostorového zvuku, s mou Apple TV mne Soundstage od Marshallu bavil.

Marshall Monitor III ANC svého majitele rozhodně nezklamou, ať už z hlediska zvukového projevu, komfortu nošení, moderní konektivitou i jedinečným vzhledem.

Cena

Nová sluchátka Marshall Monitor III ANC pořídíte za 8 790 Kč.

Sluchátka lze zakoupit zde