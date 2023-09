Recenze Marshall Woburn III: Zvuková lavina v parádním provedení

Do redakce nám po delší době dorazil další produkt od společnosti Marshall, tentokrát jde o výkonný bezdrátový reproduktor Woburn III, který představuje pomyslný vrchol nabídky domácích reproduktorů značky. Se svými 150W nominálního výkonu a téměř 7,5 kilogramy váhy rozhodně nejde o žádného drobečka. Velikosti odpovídá i cena, která atakuje hranici 15 tisíc korun. Pojďme se podívat, jak si tento reproduktorový behemot vedl v testu.

Specifikace

Středobodem reproduktoru je sestava celkem pěti měničů jež využívá basreflexové konstrukce. Prvního wooferu o síle 90 W a dále dvojicí 15W měničů dedikovaných pro středové, ale i vysoké frekvence. Sestava disponuje nominálním výkonem 150 W a frekvenčním rozsahem 35 Hz – 20 000 kHz. Vzhledem ke své velikosti a výkonu reproduktor funguje pouze při zapojení napájecího kabelu do sítě. Z hlediska konektivity zde najdeme 3,5 mm audio vstup, RCA a HDMI s podporou ARC. I bezdrátovou komunikaci se následně stará Bluetooth 5.2 s podporou pro Bluetooth LE audio. Jak již padlo výše, reproduktor váží téměř 7,5 kg s rozměry 40 x 31,7 x 20,3 cm. Je k dispozici v černé a krémové barevné variantě.

Provedení

Provedení reproduktoru je pravděpodobně to první, co vás na něm po vybalení z krabice zaujme – možná vyjma váhy, resp. jeho velikosti jako takové. Na první dobrou reproduktor připomíná klasická kytarová komba (což byl nejspíš záměr) a to jak tvarem a provedením, tak i ovládacími prvky na horní straně reproduktoru. Rám reproduktoru je potažen kvalitní koženkou, měniče na čelní straně jsou pokryty klasickou látkou, kterou zdobí zlatý plastový nápis Marshall. Na zadní straně reproduktoru najdeme konektory pro připojení, servisní port a ozvučnici bassreflexu. Nejzajímavější je tedy horní strana, kde se nachází panel s celou řadou ovládacích prvků, které jsou provedeny hned několika odlišnými způsoby, viz níže. Celkově z hlediska provedení reproduktoru rozhodně není co vytknout. Vypadá velice dobře a skvěle doplní nejeden obývák.

Ovládání

Na horním ovládacím panelu najdeme hned několik druhů ovládacích prvků. Jsou zde jak klasické potenciometry s barevným odečítáním navolených hodnot, tak i třísměrný přepínač přehrávání hudby, klasické tlačítko pro přepínání zdroje zvuku a masivní dvoupolohový přepínač pro vypnutí a zapnutí, který je běžně používaný u zesilovačů a komb (nejen) značky Marshall. Kromě ovládacích prvků zde najdeme ještě audio vstup.

Ovládání jako takové je velice snadné, oproti běžnému ovládacímu schématu zde najdeme dedikované potenciometry pro nastavení úrovně basů a výšek. Rozsah nastavení je velice široký a na výsledném charakteru zvuku se podepisuje velice výrazně. K zvukovému projevu se však teprve dostaneme, z hlediska ovládání zcela jistě stojí za zmínku také skutečnost, že reproduktor nabízí další ovládací prvky a funkce prostřednictvím doprovodné aplikace Marshall Bluetooth. Zde je kromě běžného ovládání možné měnit jak charakter zvuku (výše uvedené změny v basech a výškách), ale i využívat funkce prostorové kompenzace, která upravuje zvukový projev podle toho, kde se reproduktor nachází (jestli je umístěný v rohu, u stěny, nebo v otevřeném prostoru). Aplikace v neposlední řadě nabízí také speciální „noční režim“ reproduktoru, který výrazně upraví zvuk pro situace, kdy poslechem hudby nechcete rušit sousedy, nebo i ostatní členy domácnosti. Tato úprava se projevuje především na utlumení basových frekvencí a dále utišený jinak hlučných pasáží. Dle popisu v aplikaci se hodí především v režimu, kdy je reproduktor připojený k TV skrze HDMI.

Zvuk

Zvukový projev odpovídá tomu, jak reproduktor vypadá. Je výrazný, hutný a poměrně líbivý. Celkové naladění upřednostňuje spíše hutnější basově a výškově zvýrazněný přednes , a to i v „neutrálním“ nastavení s basy a výškami na úrovni 5 (z 10). Z toho je patrné, že zejména v oblasti basů zvládne reproduktor ještě více přitopit pod kotlem a poteší tak každého, kdo si hutné basy rád užívá plnými doušky. Vzhledem k velikosti a hmotnosti reproduktoru mu výraznější basový projev nedělá problém a ani při vyloženě přeboostěných basech (nastavení č. 10) nedochází k výraznému zvukovému zkreslení.

S charakterem zvuku je tedy možné si poměrně výrazně pohrát. Basové frekvence je možné nastavit ve velice širokém spektru a defaultně „véčkový“ zvukový profil je možné upravit stažením výšek, kterým se docílí lepšímu vyniknutí středových frekvencí. V tomto ohledu možná zamrzí absence grafického vícepásmového ekvalizéru v aplikaci, na druhou stranu je pochopitelné, že chce výrobce zachovat virtuální ovládací prvky tak, aby byly totožné s těmi fyzickými. Vzhledem ke svému výkonu Woburn III zvládá ozvučit i opravdu velkou místnost a bez problému poslouží jako centrální reproduktor v obýváku, jak pro přehrávání hudby, tak jako TV reproduktor.

Závěr

Marshall Woburn III je po designové stránce perfektně provedený reproduktor, který nabídne hutný zvukový projev, jež potěší všechny milovníky hudby s pořádnou dávkou basů a celkově řízným zvukem. Výkonu má reproduktor na rozdávání a svou roli primárního domácího přehrávače hudby zastane spolehlivě, ať už připojený k televizi, nebo k telefonu. Za cenu kolem 15 tisíc korun se zde však objevují nedostatky, pro které není v takovéto cenové relaci prostor. Osobně mi v takto zaměřeném reproduktoru chybí například podpora pro WiFi konektivitu, resp. Air Play 2. Absence grafického ekvalizéru nemusí vadit každému, stejně jako absence jakéhokoliv madla či jiných možností, jak s reproduktorem snáze manipulovat. I když v tomto případě se tato výtka dá odpustit neboť konkrétně tento model není určení k častějšímu přenášení, resp. manipulaci. Pokud vám výše uvedené nedostatky nevadí a hledáte dobře vypadající stylovku s výrazným zvukovým projevem, Marshall Woburn III rozhodně stojí za vyzkoušení.