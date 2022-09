Zemřela královna Alžběta II.

Na dnešní den nebude svět v žádném případě vzpomínat v dobrém. Ve věku 96 let jej totiž opustila královna Alžběta II. vládnoucí zemím Commonwealth. Stalo se tak více než rok poté, co zemřel její muž princ Philiph, za kterého se provdala v roce 1947. Od jeho smrti v dubnu loňského roku královna pomalu chřadla a v posledních měsících se pak dle informací z médií potýkala s celou řadou zdravotních problémů, které jí znemožňovaly plné vykonávání jejího úřadu. I přesto se však stále snažila být zemím Commonwealth co nejlepší panovnicí a o to víc její ztráta bolí.

Odpočívejte v pokoji, Vaše Veličenstvo