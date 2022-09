48MPx fotografie z iPhonu 14 Pro zabírají až třikrát více úložiště než 12Mpx

Nasazení 48MPx širokoúhlého objektivu u iPhonů 14 Pro je sice na jednu stranu bezesporu výrazným krokem ke zlepšení kvality fotoaparátů jablečných telefonů, na druhou stranu však také do jisté míry bičem na uživatele. Velikost fotek s tímto rozlišením totiž oproti těm 12MPx strmě stoupá, což ostatně potvrdilo i video youtuberky Sary Dietschy, která se fyzicky zúčastnila středeční Apple Keynote a tedy měla možnost si iPhone 14 Pro osahat naživo.

Youtuberka při krátkých testech telefonu zjistila, že v případě focení do ProRaw vyfotí iPhone 14 Pro fotku o rozlišení 8064 x 6048 pixelů a velikostí 80,4 MB. Přitom ta stejná fotka focená na 12MPx objektiv zabírá samozřejmě i kvůli podstatně nižšímu rozlišení zhruba třikrát méně – tedy kolem 27 MB. Že se nejedná o chybu pak potvrzuje i vývojář Steve Moser, kterému se v kódu finální bety iOS 16 podařily objevit informace o tom, že 48MPx fotky v ProRAW mají zabírat přibližně 75 MB, od čehož už 80 MB daleko není.

Ačkoliv takto velké fotky působí na první pohled jako zabijáci úložiště, jedním dechem je třeba dodat, že do ProRAW prakticky jen ti uživatelé, kteří ví, proč to potřebují a kteří tím pádem i počítají s tím, že je tento formát na úložiště extrémně náročný. Pokud ale bude platit stejná rovnice zvýšení náročnosti na úložiště i u zbylých formátů (tedy HEIF/HEVC či JPEG/H.264), v případě JPEGu bychom se mohli dočkat fotek zabírajících teoreticky něco kolem 15 MB, u HEIF pak něco kolem 9 MB. Jedná se ale skutečně jen o teoretické hodnoty, které budeme schopni potvrdit až poté, co se nám iPhony dostanou do rukou. Nicméně už nyní není od věci říci, že pokud to s focením myslíte vážně, neměl by být váš nový iPhone vybaven úložištěm, u kterého už nyní pochybujete o tom, zda není na hraně.