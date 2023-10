Applu unikly fotky nového HomePodu s displejem!

Apple to na poli chytrých reproduktorů nevzdává! Poté, co v roce 2017 světu představil první generaci HomePodu, která se kvůli vysoké ceně nesetkala s příliš velkým úspěchem, a následném představení solidně oblíbených HomePodů mini 2 následovaných levnějším HomePodem 2 totiž nyní unikly na světlo světa fotky HomePodu 3. A že bude zřejmě o co stát. Tvarově se sice tělo zařízení podle všeho nezmění, zato však dostane do vínku plnohodnotný displej. Na uniklé fotky se můžete podívat v galerii níže.

Sérii fotek prototypu zařízení sdílel na svém twitterovém účtu konkrétně leaker Kotsunami, jehož zdroje se v minulosti již několikrát ukázaly jako věrohodné. Pravost snímků byl následně schopen potvrdit i portál 9to5mac skrze své zdroje pocházející dle všeho přímo z Applu. Zařízení na snímcích má být vyvíjeno pod kódovým označením B720 s tím, že jeho vývoj je v současnosti stále v aktivní fázi, kterou by rád Apple dotáhl v dohledné době do finiše. Přesný termín představení sice zatím nemá mít naplánovaný, nicméně prototyp je údajně v pokročilé fázi vývoje, takže bychom na zařízení nemuseli čekat až tak dlouho.

A co že by vlastně měl kulatý displej, na kterém si můžete mimochodem již nyní všimnout svítící ikony aplikace LcdUTest, nabídnout? Údajně například více ovládacích prvků, které se z možnosti zvýšit či snížit hlasitost rozvinou i na přijímání či odmítání hovorů, nastavování zrcadlení zvuku přehrávaného obsahu z daného HomePodu na další a tak podobně. Počítat se ale údajně má třeba i se zobrazováním připomínek, poznámek a tak podobně. Zkrátka a dobře, využitelnost zařízení by měla skokově vzrůst.