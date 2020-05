Apple chystá redesign kožených řemínků pro Apple Watch. Unikly jejich fotky

Zatímco Apple Watch se od svého zrodu již jednoho většího designového přepracování dočkaly, řemínky k nim jsou od první generace stále víceméně stejné. Jediné změny, které u nich Apple pravidelně rok co rok provádí, je jejich přebarvování do nových odstínů, kterými se snaží reagovat na současné trendy či roční období. Podle uniklých snímků se však zdá, že je na blízku i představení prvního řemínkového redesignu – konkrétně u koženého řemínku s provlékacím upínáním.

Na internetu začalo nezávisle na sobě kolovat několik fotografií zachycujících právě přepracované kožené řemínky, které by měl Apple odhalit zřejmě již na WWDC. O první várku fotek se postaraly zdroje portálu 9to5mac, které byly redaktory označeny za poměrně věrohodné, o druhou pak uživatelé na Redditu. Všechny fotky se nicméně ve své podstatě schodují. Zachycují totiž kožené řemínky s poměrně výraznými výstupky a především pak s lemováním po bocích ve stejných či odlišných odstínech, jako má tělo. Žádná další revoluce se u nich nicméně nekoná.

Je otázkou, co přesně cílem redesignu ze strany Applu je. Jednat se může jak o pouhou úpravu vzhledu bez jakýchkoliv přidaných benefitů, tak třeba i vylepšení na bázi zvýšení voděodolnosti, kterou právě nynější verze postrádají. Právě nad voděodolností ostatně spekulují i zdroje, které snímky vynesly na světlo světa. Kde je získaly nicméně není zcela jasné a tudíž nezbývá než čekat na jejich finální odhalení. To by mohlo proběhnout snad už v červnu na WWDC.