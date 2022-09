iPhone 14 tapety: Stáhněte si již nyní tapety z nově představených telefonů

Apple na své letošní podzimní konferenci tradičně představil novou generaci iPhonů. Konkrétně jsme se dočkali čtyř modelů, a to 14, 14 Plus, 14 Pro a 14 Pro Max. Kromě nových jablečných telefonů jsme se mimo jiné dočkali také trojice Apple Watch, a to Series 8, SE druhé generace a nové řady Pro, vedle kterých pak Apple představil ještě druhou generaci AirPods Pro. S příchodem nových telefonů přichází vždy také nové tapety, které jsou jim ušité přesně na míru. Tradičně vám samozřejmě i tyto tapety zpřístupníme, abyste se mohli naladit na start prodejů nových iPhonů, pokud například máte v plánu některý z nich zakoupit.

iPhone 14 tapety

Pokud už se tedy nového iPhonu 14 (Pro) nemůžete dočkat, tak se již nyní můžete naladit stažením a nastavením některé z tapet, které společně s novými telefony přichází. Veškeré tapety, se kterými přijde iPhone 14 (Pro), jsou k dispozici v odkazu, který přikládám níže. Většina z vás jistě ví, jakým způsobem se tapeta na iPhonu nastavuje, každopádně pokud byste chtěli se stažením a nastavením poradit, tak stačí sjet o kus níže, kde najdete kompletní postup.

Všechny tapety z iPhone 14 (Pro) stáhnete zde

Nastavení tapety na iPhonu a iPadu