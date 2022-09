iPhone 14 Pro (Max): Apple představil jeden z nejrevolučnějších iPhonů všech dob!

iPhone 14 Pro (Max) má za sebou svou premiéru! Před malou chvílí jej totiž Apple na hybridní Keynote z Apple Parku světu slavnostně představil a nikoho zřejmě nenechal na pochybách o tom, o jakém že telefonu se bude v následujících dnech, týdnech ba možná i měsících suverénně nejvíce mluvit. iPhone 14 Pro (Max) je totiž jedním z nejzajímavějších modelů posledních let, ne-li celé jablečné historie! Alespoň tak o nich ostatně hovořil Tim Cook.

iPhone 14 Pro design a displej

Spekulace se vyplnily prakticky do puntíku. iPhone 14 Pro (Max) je totiž dle očekávání k dispozici ve zlaté, černé, bílé,fialové barevné variantě s tím, že designově vypadá takřka stejně jako loňská generace. Jedinými většími rozdíly jsou větší zadní fotomoduly a samozřejmě i zaměněný výřez v displeji za podlouhlý průstřel v něm, který však Apple – jak je jeho dobrou tradicí – při prezentaci mistrně skrýval nejrůznějšími tapetami a tak podobně.

Extrémně zajímavé je to, že horní průstřel je využíván aktivně systémem pro zobrazování nejrůznějších prvků v čele se spárováním AirPods a jejich úrovní baterie, stopou zvuku v diktafonu a tak podobně. Nejedná se tedy jen o nevzhledný prvek, ale o skutečně zajímavou vychytávku. Ostatně, že jej tak Apple ani nevímá značí to, že jej označuje jako Dynamic Island a vnímá jej jako extrémně důležitý prvek celého telefonu právě pro jeho schopnost aktivního zobrazování nejrůznějších věcí. Samozřejmostí je pak to, že se přes něj „prokliknete“ do dané funkce, tedy například telefonu, navigace a tak podobně. A co je možná nejlepší? Že Aple nabízí podporu tohoto prvku i aplikacím třetích stran. Tohoto prvku Apple docílil mimo jiné výrazným zmenšením komponentů pro Face ID, které jsou navíc nyní jinak uspořádané pod displejem.

Pokud vás pak zajímají další specifikace displeje, v HDR zvládá v maximu až 2000 nitů a nechybí mu podpora Always-on díky nasazení panelu s 1Hz obnovovací frekvencí. Díky celé řadě nových technologií by pak měl být displej extrémně úsporný, jelikož je neustále „analyzován“ a díky tomu je jeho zobrazování přizpůsobováno dané situaci.

iPhone 14 Pro výkon

O výkon iPhonu 14 Pro se stará zbrusu nový č4nm Apple A16 Bionic disponující 6 jádry CPU, který obsahuje 16 miliard tranzistorů. I díky nim se jedná o suverénně nejrychlejší čipset současnosti. CPU je dle slov o 40 % rychlejší než konkurence, byť jako již tradičně nevíme, o jaké konkurenci je vlastně řeč. Co se týče Neural Enginu, ten má 16 jader a zvládá 17 bilionů operací za sekundu. Grafiku zajišťuje 5jádrové GPU.

iPhone 14 Pro fotoaparát

Zřejmě největší revoluce v dosavadní historii fotoaparátů iPhonů. Tak přesně takto se dá hovořit o velkém upgradu, který si pro foťák řady 14 Pro Apple letos připravil. K dispozici je konkrétně 48MPx širokoúhlý objektiv se světelností f/1,7 a o 65 % větším senzorem o 65 % větším senzorem než který je v iPhonu 13 Pro. Díky tomu tak budete schopni zachytit mnohem více světla – konkrétně 2x víc než kolik zvládne fotoaparát iPhonů 13 Pro. Jedná se tedy o vskutku působivý upgrade. Větší senzor přitom není jen o lepším světle za horších světelných podmínek. Při focení za standardního (či de facto jakéhokoliv světla) vám totiž umožní zachytit mnohem detailnější snímky než tomu bylo doposud. A pozor, 48MPx objektiv vám zajistí třeba i dvojnásobný optický zoom a to jen díky tomu, že zkrátka „jen“ vyřízne z kvalitní fotky, respektive scény požadovaný objekt. Zkušené fotografy pak zcela určitě potěší to, že formát Apple ProRAW je při 48MPx plně využitelný.

Velkého upgradu se dočkal i ultraširokoúhlý objektiv, který má sice stále rozlišení „jen“ 12MPx, ale díky většímu senzoru zvládne zachytit o 65 % více světla než tomu bylo u iPhonu 13 Pro. V případě teleobjektivu jsme si pak z hlediska světla polepšili dvojnásobně, což není vůbec špatné. Třešinkou na dortu je pak přepracovaný blesk s adaptivním chováním. Nově se skládá z 9 LED diod a celkově by měl dosvětlovat okolí mnohem lépe než tomu bylo doposud.

Co se týče natáčení videa, zřejmě nikoho příliš nepřekvapí, že se velkého upgradu dočkal Cinematic Mode, který nyní podporuje ve 4K při 30 fps. K dispozici je rovněž nově speciální Action Mode, která aktivuje vylepšenou stabilizaci, což se hodí například při sportu a tak podobně. Samozřejmostí je zde pak natáčení v ProRes.

iPhone 14 Pro baterie

Výdrž iPhonů 14 Pro (Max) má být díky novému procesoru, ale třeba i Display Engine pro analýzu zobrazování působivá – Apple jí označil dokonce za neskutečnou s tím, že vydrží bez problému celý den.

iPhone 14 Pro satelitní konektivita

Potvrzena byla dále satelitní konektivita, která nicméně slouží dle očekávání jen ke komunikaci se záchrannými složkami. Dalším háčkem je pak to, že bude od listopadu dostupná jen v USA a Kanadě s tím, že zda se rozšíří postupem času do dalších zemí světa Apple neoznámil. Nezbývá tedy než doufat, že se tak stane.

iPhone 14 Pro další novinky

Poměrně zajímavou novinkou je to, že americké iPhony již neobsahují slot pro fyzickou SIM, ale spoléhají jen na eSIM. iPhony pro zbytek světa jsou nicméně osazeny standardně fyzickými sloty.

iPhone 14 Pro cena a dostupnost

Na konci prezentace iPhone 14 Pro zaznělo, že novinky budou k předobjednání od 9. září s tím, že na pulty obchodů dorazí 16. září. Co se týče cen, ty začínají u 6,1″ modelu na 999 dolarech a u 6,7″ modelu na 1099 dolarech. Oproti předešlé generaci tedy nepodražily. Jak budou vypadat české ceny se dozvíme co nevidět díky spuštění Apple Online Storu.