Apple Watch Ultra cena v ČR

Apple Watch Ultra cena nejdražšího modelu již není tajemstvím. Podle dřívějších spekulací Apple od této řady neočekává masivní prodeje a má jít především o konkurenta pro Garmin. Tomu také odpovídá cena, která opravdu nízká není. Kdo to ale se sportem myslí vážně a chce mít na ruce to nejlepší od Applu, pravděpodobně do nich půjde.

Apple Watch Ultra cena v České republice je nastavena na 24 990 Kč. Jedná se tedy takřka o dvojnásobek ceny základních Apple Watch 8, byť lze s trochou říci, že se ještě jedná o relativně přívětivou částku. Spekulovalo se totiž o tom, že Apple nasadí u hodinek cenu převyšující 999 dolarů, kvůli čemuž by u nás i kvůli vysoké inflaci překonaly 30 tisíc korun.