Apple Car možná nikdy nevznikne, lidé si jej však chtějí koupit víc než Teslu

Ačkoliv o Apple Car, tedy potenciálním autě od Applu, slýcháme v posledních měsících a letech velmi často, ve všech případech se jedná o nepodložené zprávy a je možné, že takové auto vlastně nikdy nevznikne. O to paradoxnější jsou výsledky průzkumu společnosti Strategic Vision, ze kterých vyplývá, že je o neexistující Apple Car mezi uživateli větší zájem než o existující vozy Tesla.

Průzkumu se zúčastnilo více než 200 000 majitelů nových aut v Severní Americe s tím, že Apple v něm obsadil pozici třetího nejvyhledávanějšího výrobce automobilů, kdyby je vyráběl a to těsně za Toyotou a Hondou. S jeho 26 % se mu podařilo překonat třeba i Ford a co je ještě zajímavější i Teslu, který je konceptem svých vozů zřejmě nejblíž tomu, co si lidé představují pod pojmem “Apple Car”. Extrémně zajímavé je pak to, že více než 50 % majitelů nových Tesel v průzkumu odpovědělo, že by v budoucnu zcela určitě uvažovalo právě o koupi Apple Car.

Je extrémně zajímavé vidět, že se Applu podařilo vybudovat za léta působení na trhu natolik silný kult osobnosti, že by se jeho produktům zřejmě prodejně dařilo i v případě, že by s nimi vyrukoval na pro něj dosud neprobádaném území. Na druhou stranu je ale velmi důležité dodat, že průzkumy jsou jedna věc a realita věc druhá a mnohdy velmi odlišná. Je tedy možné, že ačkoliv v průzkumu Apple Car boduje, po představení by nakonec mohl přeci jen pohořet pro jeho cenu, technologie a tak podobně. Jak však bylo zmíněno výše, zda vůbec někdy vznikne je dosud nezodpovězenou otázkou a tudíž nemá smysl spekulovat, co by u něj mohlo zaujmout a co naopak zklamat.