8 vylepšení iPhonů 14 (Pro), se kterými se počítalo, ale nakonec nedorazí

Již zítra se konečně na letošní zářijové konferenci dočkáme představení zbrusu nových iPhonů 14 (Pro). Dá se říct, že všemožné zvěsti, úniky a informace se o těchto modelech internetem šíří už od dob představení „třináctek", tedy zhruba rok zpět – stejně, jako to je nyní v případě iPhonů 15 (Pro). Postupem času se však vždy dříve nebo později ukáže, žekterých některé informace nebyly pravdivé, a že se některých funkcí, vlastností a možností vůbec nedočkáme. Pojďme se proto společně v tomto článku podívat na 8 věcí, kterých jsme se u iPhonů 14 (Pro) podle různých úniků měli dočkat, ale nakonec nedočkáme.

Kompletní redesign a zarovnané objektivy Dlouhou dobu se několik měsíců nazpátek mluvilo o tom, že nové iPhony 14 (Pro) nabídnou přepracovaný design, především tedy na zádech. Zde se totiž nachází fotosoustava, která u iPhonů 13 (Pro) relativně hodně trčí a jedná se o terč kritiky. Apple se měl tedy nad tímto zamyslet a u iPhonů 14 (Pro) opět přijít s fotosoustavou zarovnanou se zády zařízení, stejně jako třeba u iPhonu 5s. K tomu ale rozhodně nedojde, vzhledem k tomu, že tak kvalitní fotosoustavu jednoduše není prozatím možné udělat menší. Změn se měly dočkat také tlačítka, která měla získat kulatý tvar, společně například s otvory pro reproduktory. Ani k tomu však zcela jistě nedojde. Takto jsme si zpočátku představovali iPhone 14 Pro (Max)

Titanový rámeček pro modely Pro Apple u svých iPhonů využívá dva materiály – hliník pro obyčejné modely a nerezovou ocel pro vrcholné modely Pro. Podle dostupných informací, které se objevily před nějakou dobou, měl iPhone 14 Pro (Max) nabídnut titanový rámeček, díky čemuž by Apple dosáhl ještě větší odolnosti. Rozhodně by se nejednalo o novinku, jelikož jablečná společnost již využila titan u Apple Watch. Ani této změny se však nedočkáme. Rozhodně to ale nevadí, jelikož nerezová ocel sama o sobě je velmi odolná a žádný konkurenční výrobce telefonů ji ještě pořádně nevyužil.

Face ID pod displejem Již delší dobu se spekuluje o tom, kdy konečně přijde Apple s Face ID pod displejem. Již existují telefony, které mají přední kamery skryté pod displejem tak, že se v tomto místě displej buď vypne, anebo dokonce rovnou zůstane aktivní. Je ale nutné zmínit, že je tato technologie prozatím v plenkách a Apple ji rozhodně ještě v následujících letech nepředstaví. Navíc k tomu, Face ID se skládá nejen z přední kamery, ale také z infračerveného senzoru a projektoru neviditelných teček, takže je to o dost větší výzva, která zcela jistě prozatím ani nemůže být splněna. Face ID pod displejem se tedy u iPhonů 14 (Pro) stoprocentně nedočkáme.

Dva průstřely namísto jednoho Nejdiskutovanější změnou letošních iPhonů 14 Pro (Max) je rozhodně proměna výřezu ve dva průstřely, kdy jeden bude ve tvaru kruhu a druhý pak válečku. Ohledně této změny jsme si byli prakticky jistí ještě několik dnů nazpátek, ukázalo se však, že tomu nejspíše bude jinak. Konkrétně by měl iPhone 14 Pro (Max) nabídnou jediný podlouhlý průstřel. Spekulovalo se o tom, že si uživatelé budou moci vybrat mezi zobrazením dvou průstřelů, anebo jednoho dlouhého (došlo by k vyplnění prostoru mezi průstřely černou barvou). Nakonec ale téměř jistě bude k dispozici pouze jediný podlouhlý průstřel. Průstřel iPhone 14 Pro (Max)

Čip A16 pro všechny modely S příchodem každé nové generace iPhonu představuje Apple také nový čip A-series, který je součástí jablečných telefonů. Například všechny iPhony 13 (Pro) nabízí konkrétně čip A15 Bionic. Co se však týče nových iPhonů 14 (Pro), tak zde bude situace lehce jiná. Klasické modely totiž mají dostat loňskou generaci čipu, tedy A15 Bionic, zatímco modely Pro pak zbrusu nový A16 Bionic. Apple se k tomuto kroku rozhodl ze dvou důvodů. Prvním je, že dojde k většímu rozdělení klasické řady a řady Pro, kromě toho ale za tento krok může aktuální světová situace, kdy je čipů jednoduše nedostatek.

Využití 4nm výrobního procesu Některé informační zdroje informovaly před nějakou dobou o tom, že by měl být nový čip A16 Bionic vyráběn 4nm výrobním procesem. Dávalo by to svým způsobem z hlediska vývoje smysl, jelikož aktuálně je Apple již delší dobu „zaseklý“ na 5nm výrobním procesu – jsou ním vyrobeny čipy A14 Bionic a A15 Bionic. Nakonec je ale prakticky jasné, že čip A16 Bionic bude taktéž vyráběn 5nm výrobním procesem. Pokud tedy čekáte výrazný výkonnostní skok, tak vás nejspíše zklamu. Každopádně i přesto má být A16 Bionic oproti předchozí generaci výkonnější, a to mimo jiné díky využití nového typu operační pamětí LPDDR5 s až o 50 % větší šířkou pásma. To by mělo přinést 15% nárůst výkonu a 30% nárůst grafického výkonu.

iPhone 14 mini Nic netrvá věčně. Takhle by se dala označit krátká „éra" iPhonů s označením mini. Vůbec poprvé přišel Apple s tímto modelem u iPhonu 12 a následně jej nabídla ještě řada iPhone 13. Zatímco například v Česku a jiných státech Evropy jsou malé telefony relativně populární, takže se zde modely mini prodávaly dobře, tak například v Americe je tomu přesně naopak a uživatelé vyhledávají to největší, co je k dispozici. V porovnání prodejů s ostatními modely jsou na tom iPhony mini jednoduše špatně, takže se Apple rozhodl, že naopak u iPhonu 14 přijde s větší variantou obyčejného modelu, tj. s iPhone 14 Max… anebo 14 Plus?