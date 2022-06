Potvrzeno: Nové procesory A16 Bionic dostanou jen iPhony 14 Pro

iPhony čeká na poli procesorů malá revoluce – zřejmě však ne taková, jakou by všichni chtěli. Apple se totiž v letošním roce nechystá nasadit technologicky revoluční čipy, ale spíš změnit styl jejich využívání, k čemuž se v minulosti odhodlal už třeba i u Apple Watch. Letošní generace iPhonů tedy dostane z půlky staré a z půlky nové čipy.

Není tomu tak dávno, co se začaly objevovat v zahraničí první zvěsti o tom, že se Apple chystá u levnějších iPhonů 14 nasadit loňské procesory A15 Bionic, zatímco u řady 14 Pro nabídne zbrusu nové A16 Bionic. Tyto informace byly následně potvrzeny celou řadou zdrojů a jelikož je před pár hodinami potvrdili i analytici z TrendForce, kteří jsou takřka 100% ve svých předpovědích (byť jich dávají velmi málo), je de facto jisté, že se tak stane. Jablíčkáři, kteří se na nákup levnějších iPhonů 14 chystají, však nemusí smutnit. Apple k nim totiž nasadí namísto nynějších 4 GB RAM u základních “třináctek” rovnou 6 GB RAM, jak tomu je u iPhonů 13 Pro (Max), díky čemuž by tak měly být pro náročnější práci využitelnější.

Co se pak týče řady 14 Pro, ta by měla kromě A16 Bionic dostat do vínku i 8 GB RAM paměti, který by jim měla zajistit perfektní funkčnosti jak při spuštění náročných aplikací, tak třeba i při větším množství aplikací běžících na pozadí a tak podobně. Bohuže, A16 Bionic jako takový dle všeho příliš zajímavý nebude, jelikož má být opět vyroben 5nm procesem a tudíž je jasné, že u něj nelze očekávat žádné větší výkonnostní i energetické skoky. Některé zdroje dokonce tvrdí, že se od A15 Bionic nebude takřka lišit a nové označení tak bude spíš reklamním tahem, než něčím, čím je třeba novou generaci čipu řady A odlišit od starších verzí.