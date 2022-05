5 prvků, které by se mohly zobrazovat na Always-On displeji iPhonu 14 Pro (Max)

Pokud patříte mezi věrné čtenáře našeho magazínu, tak jste si již jistě všimli informací o Always-On displeji, kterého bychom se měli co nevidět dočkat. Jestliže jste tuto informaci nepostřehli, tak poslední úniky naznačují, že by měl Apple s Always-On displejem přijít u letošních iPhonů 14 Pro a 14 Pro Max, takže bychom se teoreticky měli konečně dočkat. Pojďme se společně proto v tomto článku podívat na 5 prvků, které by se mohly na Always-On displeji budoucích iPhonů zobrazovat.

Datum, čas a budík

Začneme tím, co je prakticky úplně jasné – na Always-On displeji iPhonu 14 Pro (Max) se naprosto jistě budou zobrazovat informace o datu a času, a to nejspíše na stejné pozici, jako se zobrazují na uzamčené obrazovce. Díky tomu budete schopni ihned zjistit, kolik je hodin a jaké je datum, bez nutnosti se iPhonu dotýkat. Kromě toho se zde určitě budou zobrazovat informace o nastaveném budíku, tj. datum a čas, kdy budík bude zvonit, což se rozhodně hodí.

Rychlý přístup k aplikacím a oznámení

Ihned pod časem by se pak mohly objevovat ikony aplikací, ke kterým by uživatelé získali okamžitý přístup. Zcela ideální by bylo, kdyby se tyto aplikace objevovaly na základě uvážení umělé inteligence, například v závislosti na tom, kolik je hodin a kde se zrovna nacházíte. Popřípadě by se mohly objevovat pouze takové aplikace, ve kterých na vás čeká oznámení. Ve hře je také možnost zobrazení větších náhledů oznámení, to je ale spíše nepravděpodobné.

Přehrávač hudby

Pokud patříte mezi jedince, kteří často poslouchají hudbu, tak by se přesně pro vás mohl na Always-On displeji objevovat přehrávač hudby. Díky němu byste mohli jednoduše přeskakovat skladby, a to vpřed či vzad, popřípadě byste mohli také spustit či pozastavit přehrávání. V neposlední řadě by se zde mohl objevovat také název skladby a alba, společně se jménem interpreta. Design by mohl být podobný přehrávači hudby, který se zobrazuje na uzamčené obrazovce, avšak samozřejmě bez pozadí, pouze s ovládacími prvky.

Počasí

Snad každého z nás zajímá, jaké je a případně také bude počasí. Ke zjištění těchto informací můžeme využít nativní aplikaci Počasí, popřípadě lze samozřejmě stáhnout nějakou aplikaci třetí strany. Každopádně je pravděpodobné, že se základní informace o počasí budou zobrazovat právě na Always-On displeji. Na druhou stranu však nepočítejte s tím, že se vám zde bude objevovat kompletní předpověď na týden dopředu. Spíše se zde bude nacházet pouze malá ikona aktuálního počasí, společně s informací o teplotě. Klepnutím na tuto informaci bychom se však mohli ihned přesunout do Počasí.

Horní lišta

V horní liště, chcete-li menu baru, se zobrazují důležité informace o systémových funkcích. Primárně se zde zobrazuje čas či informace o operátorovi, dále síla signálu a Wi-Fi, společně se stavem nabití baterie. Je dosti možné, že se ikony z horní lišty budou zobrazovat i na Always-On displeji, abyste vždy měli aktuální informace o důležitých systémových funkcích. Popřípadě, pokud se nebudou zobrazovat veškeré ikony z horní lišty, tak by se na Always-On displeji mohla objevovat alespoň informace o aktuálním nabití baterie, a to jak v podobě ikony baterie, tak i procentuální údaj.