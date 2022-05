Jeden z nejdůvěryhodnějších zdrojů potvrdil příchod Always-on na iPhony 14 Pro (Max)

Jestli něco jablíčkáři dlouhodobě závidí androiďákům, je to bezesporu funkce Always-on, díky které lze kontrolovat základní notifikace, ale třeba i čas a tak podobně i na zhasnutém displeji. Ten totiž pro zobrazování obsahu využívá 1Hz obnovovací frekvenci, díky které je schopen takřka s nulovou spotřebou zobrazit statické prvky, jako je tomu třeba i u novějších Apple Watch. Jak se však podle dalšího zdroje zdá, letošek by měl tuto závist vymýtit.

Je tomu jen pár dní, co jsme vás na našem magazínu informovali o tom, že dle jednoho z nejlepších displejových expertů a analytiků v jedné osobě mají letošní iPhony 14 Pro (Max) přijmout vylepšení LTPO OLED displeje schopné snížit svou obnovovací frekvenci na pouhý 1Hz, jako je tomu u novějších Apple Watch. Jen pro srovnání, iPhony 13 Pro (Max) mají sice taktéž LTPO OLED displeje, avšak schopné zobrazovat minimálně v 10Hz, což je pro OLED stále příliš rychlé. A právě informace o Always-on před pár hodinami potvrdily i zdroje Marka Gurmana z Bloombergu, který se řadí mezi nejlepší zdroj posledních let vůbec.

Ačkoliv Gurman nehovořil přímo o displejích, nechal se slyšet, že v blížícím se iOS 16 je právě Always-on obsažen a že se s jeho zprovozněním počítá právě pro iPhony 14 Pro (Max) letos na podzimu. Pokud tomu tak skutečně je, vývojáři by o něm měli být pravděpodobně schopni alespoň pár detailů “vytáhnout” z vývojářských bet, které začne Apple uvolňovat hned po představení systému – tedy příští pondělí 6. června. Snad nám tedy tyto průzkumy poodhalí co možná nejvíce informací a my se tak budeme moci o to víc na příchod iPhonů 14 Pro (Max) těšit.