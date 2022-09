Unikla schémata Apple Watch Pro! Takto budou vypadat

Poté, co se v posledních několika hodinách objevily fotky krytů pro Apple Watch Pro poodhalující jejich design, nyní vyplula na povrch rovnou schémata těchto hodinek, které jejich design už odhalují de facto do posledního detailu. O jejich zveřejnění se jako již tradičně postaral portál 91Mobiles, který má v tomto směru suverénně nejspolehlivější zdroje ze všech, jelikož svět vždy krátce před představením daného produktu právě jejich schématy zásobuje a s předstihem je tak odhaluje. Všechna schémata si můžete detailně prohlédnout v galerii níže.

Jak můžete v galerii výše sami vidět, designová změna Apple Watch Pro oproti klasickým modelům není až tak výrazná. Zakřivené boky jim totiž zůstaly a víceméně jediný výraznější upgrade je protažení kovových hran po bocích displeje, který se díky tomu stal rovným a tedy u něj nehrozí riziko poškození zaoblené hrany. Extrémně zajímavé je pak to, že by se měly hodinky dočkat výrazného zvětšení digitální korunky spolu s bočním tlačítkem, které je kryto vystouplým kovovým šasi takřka nad úroveň korunky. Druhý bok hodinek pak zdobí další tlačítko, které je však zarovnané klasicky s tělem s tím, že nad ním jsou vyznačeny otvory pro reproduktor. Spekulace ohledně tlačítka pro (de)aktivaci stopek jsou tedy dle všeho špatné. Další zajímavostí je pak to, že spodní strana hodinek se senzory z nich takřka nevyčnívá, zatímco u klasických modelů je tomu naopak.

Obecně se dá říci, že nové Apple Watch Pro budou s tímto designem vnímány pravděpodobně do jisté míry kontroverzně, jelikož boční ochranný prvek s tlačítkem a korunkou nepůsobí úplně hezky. Na druhou stranu, pokud nasadí Apple u hodinek vhodné barvy, mohl by tento prvek opticky zmenšit či celkově zamaskovat. Vše ale v tomto směru ukáže samozřejmě až středa.