Philips Hue nabízí nové podmanivé osvětlení pro ještě vetší styl a zábavu

Společnost Signify, světový lídr v oblasti osvětlení, představuje novou řadu produktů a funkcí chytrého osvětlení Philips Hue – od jedinečných možností, jak zkrášlit domácnost a vytvořit dokonalou atmosféru, až po strhující zážitky z hraní počítačových her a poslechu hudby. Mezi novinky patří například moderní řada žárovek, které jsou k dispozici ve třech výrazných tvarech, nový světelný pásek speciálně navržený pro PC monitory, který přináší dokonalý světelný zážitek při hraní počítačových her, a nová automatizace Mimic napodobující vaši přítomnost, která je dostupná v aplikaci Hue, a která vám přinese více klidu, když jste mimo domov. Pro další vylepšení osvětlení – pokud jde o hraní her a poslech hudby – se Philips Hue spojil se zajímavými novými partnery, kteří zajistí ještě dokonalejší zážitek.

Philips Hue přináší do interiéru moderní, ale zároveň tradiční a praktický design

Nové žárovky Philips Hue Lightguide ve výrazném a moderním designu přinášejí nejen moderní styl, ale i všechny funkce chytrého osvětlení Philips Hue. Žárovky Lightguide jsou k dispozici ve třech tvarech – velká koule, elipsa a trojúhelník – a obsahují výraznou vnitřní trubici, která svítí všemi barvami, zatímco jejich reflexní, lesklý povrch je činí ještě zářivějšími. Žárovky Lightguide jsou navrženy jako výrazný prvek, který vynikne v každé moderní domácnosti. Aby se staly skutečným středobodem interiéru, lze žárovky Lightguide sladit se speciálně navrženým závěsným lanem a kovovým držákem. Obojí se prodává samostatně a je k dispozici v černé nebo bílé barvě.

Užívat si barevné chytré osvětlení ve všech částech domácnosti je s novým tenkým stropním svítidlem Philips Hue slim ještě snazší. Toto svítidlo se vejde všude tam, kam se tradiční osvětlení nevměstná. Díky svému štíhlému profilu se svítidlo snadno instaluje a je ideální například pro použití v prostorách s nízkými stropy. Philips Hue slim je se svítivostí 1200 lumenů dostatečně jasné, aby naplnilo místnost světlem, ale lze jej také ztlumit na nízkou úroveň jasu a libovolně tak upravit atmosféru.

Ještě více pohlcující zábava díky novým světlům i funkcím aplikace

Nový světelný pásek Philips Hue Play Gradient pro PC přináší dokonalý světelný zážitek při hraní počítačových her. Světelné LED pásky s technologií mísení barev vytvářejí plynulý přechod bohatého a vysoce kvalitního světla. Barvy se přirozeně přelévají jedna do druhé a vytvářejí skutečně podmanivý efekt. Světelný pásek Play Gradient pro PC bliká, stmívá se a rozjasňuje společně s děním na obrazovce, čímž vytváří skutečně pohlcující herní zážitek. LED pásek Hue Play Gradient PC se připevňuje k zadní straně monitoru pomocí přiložených držáků a díky 45stupňovému úhlu uchycení vytváří při umístění monitoru blízko stěny strhující efekty. Díky flexibilitě světelného pásku jej lze připevnit k rovným i zakřiveným monitorům. Vybrat si můžete ze tří variant – 24/27palcový světelný pásek, 32/34palcový světelný pásek pro sestavy s jedním monitorem a delší pásek určený pro sestavu tří monitorů s použitím 24/27palcových obrazovek.

Pro podporu strhujících herních zážitků se spojily značky Philips Hue a CORSAIR, aby hráčům poskytly dokonalé herní nastavení a oživily hraní světlem. Pomocí softwaru CORSAIR iCUE lze nastavit světelné scény s Philips Hue v pokoji nebo herním prostoru a synchronizovat je s rodinou produktů CORSAIR RGB a vytvořit tak dokonalou herní atmosféru.

Aby bylo nastavení zábavy jednoduché a uživatelsky přívětivé, ať už jde o hraní her, nebo jen o sledování televize, bude současná mobilní aplikace sync boxu ve 4. čtvrtletí 2022 sloučena s aplikací Hue. Sloučení aplikace Philips Hue sync do hlavní aplikace Hue znamená, že uživatelé mohou spustit a dokončit nastavení celého zábavního systému na jednom místě. Aplikace Hue se tak stane novým domovem pro vytváření zábavy, nastavování sync boxu, jeho ovládání nebo povolování funkcí, jako je hlasové a IR ovládání. Mobilní aplikace sync – samostatná aplikace, která ovládá sync box – bude z obchodů s aplikacemi postupně vyřazena.

Philips Hue také zpřístupňuje synchronizaci světel s hudbou na ještě více zařízeních. Nyní se můžete ponořit do hudby synchronizací chytrých světel Philips Hue s oblíbenými skladbami na jakémkoli chytrém telefonu Samsung Galaxy pomocí synchronizace hudby Philips Hue + SmartThings. Pokud používáte telefon nebo tablet Galaxy, použijte k propojení chytrých světel funkci Music Sync v aplikaci SmartThings od společnosti Samsung. Po aktualizaci aplikace umožní SmartThings synchronizaci s Hue, což je snadný způsob synchronizace světel a hudby z většiny streamovacích služeb na vašem mobilním zařízení. Toto propojení je plánováno na 4. čtvrtletí 2022.

Nová automatizace Mimic napodobující přítomnost poskytuje uživatelům větší klid, když jsou mimo domov

Díky nové automatizaci Philips Hue Mimic napodobující přítomnost to vypadá, že je někdo stále doma. Je navržena tak, aby chránila váš domov pomocí světla a pomohla vám zajistit více klidu, když doma nejste. Tato specializovaná automatizace automaticky zapíná a vypíná světla v době, kdy je obvykle používáte, a ve vámi vybraných místnostech. Můžete si vybrat, která světla chcete automatizovat, a zvolit, zda se mají světla zapínat nebo vypínat nepřetržitě během dne, nebo jen když se venku setmí. K dispozici bude na začátku září 2022.

„Ve Philips Hue věříme, že pokračující integrace chytrého osvětlení a domácí zábavy je pro naše uživatele stále důležitější, ať už hrají hry, sledují televizi nebo poslouchají hudbu. Díky našim novým produktům a funkcím aplikace nadále nabízíme strhující a uživatelsky přívětivější zábavu. Uvědomujeme si také, že naši uživatelé si potrpí na design, a proto se jim snažíme přinášet nové, zajímavé a elegantní osvětlení, které doplní jejich domov a poskytne jim možnost přizpůsobit si jeho atmosféru,“ řekl Jasper Vervoort, Business Leader Philips Hue ve společnosti Signify.

