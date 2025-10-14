Chytré LED pásky Philips Hue s podporou HomeKitu nyní seženete na Alze s velkou slevou!

Komerční sdělení: Pokud patříte mezi fanoušky chytrých produktů do domácnosti a zejména pak těch na svícené, máme pro vás tip na akci, která vás jistojistě potěší. Na Alze totiž nyní seženete díky slevové akci Alza Dny parádní chytré LED pásky Philips Hue se slevami až 20 %. Těmto LED páskům navíc nechybí podpora HomeKitu, díky které je snadno a rychle integrujete s aplikací Apple Domácnost. Samozřejmostí je pak zde možnost stmívání, změny barev či zkrácení dle vaší potřeby. A ceny? Ty můžete díky slevovým kódům srazit až o 20 %, což se rozhodně vyplatí.