Ze Shell si nyní můžete odvést model BMW ovládaný iPhonem

Poslední dobou z benzínek neodcházíme zrovna s úsměvem na rtech, ovšem pokud v následujících dnech natankujete na Shell, můžete si ceny benzínu alespoň trošku kompenzovat pěkným modelem od BMW. Mezi vozy, které si můžete ze Shellky odvést domů patří BMW 3.0 CSL, BMW M4 GT3, BMW M3, BMW Z4 GT3 a také BMW M Safety Car, který je však určen pouze pro členy Shell ClubSmart. Model si můžete odvést, pokud natankujete alespoň 30 litrů Shell V-Power a zaplatíte za něj 299Kč, pokud se rozhodnete pro paliva Shell FuelSave, pak opět platí natankovat alespoň 30 litrů a tentokrát musíte doplatit 349Kč.

Samotné autíčko můžete ovládat ve všech směrech jízdy a můžete s ním i couvat. Kromě jízdy dopředu, dozadu a zatáčení umí také zapnout světla, zatroubit, aktivovat turbo mód při kterém dosahuje vyšší rychlosti. Nechybí ani možnost konfigurovat geometrii vozu tak, aby jelo skutečně rovně a dobře zatáčelo. K dispozici je také funkce neustálého točení se kolem a také takzvaný trik, kdy vůz couvá, otočí se a pokračuje v jízdě dopředu. Ovládání je velmi snadné a lze využít buď virtuální tlačítka, volant nebo akcelometr. Věřím, že to bez větších problémů zvládnou i menší děti. Model jezdí celkem svižně, lze s ním na hladkém povrchu i trochu driftovat a projíždět nějaké ty domácí okruhy na čas je zábava.

Kromě samotného modelu, ke kterému se připojíte svým telefonem přes Bluetooth najdete v balení také QR kód, který model odemknete v aplikaci, jenž si stáhnete zdarma z App Store. Nechybí ani USB kabel, který nabíjíte baterii, jenž je tentokrát, na rozdíl od Ferrari jenž rozdávala Shell v loňském roce vyjímatelná a nabíjí se mimo vozu. Součástí balení je i návod, ale věřím, že ten skutečně nebudete potřebovat.

Co mi však doslova vyrazilo dech, je s jakou přesností dokázali vývojáři zpracovat zvuk jednotlivých vozů. Osobně jsem měl to štěstí, že jsem mohl slyšet BMW 3.0 CSL naživo a musím říct, že i když často chodím na letecké dny, tak jsme poprvé zažil, že zvuk může i fyzicky bolet. Je až neuvěřitelné s jakou přesností dokáže aplikace při zrychlování reprodukovat skutečný zvuk 3.0 CSL a musím minimálně co se zvuku týká opravdu smeknout klobouk. Toto se vývojářům neskutečně podařilo! Zvuk samozřejmě nevychází z modelu, ale z vašeho telefonu a opravdu sojí za to a je tak reálný, jako skutečné 3.0 CSL, tedy s tím rozdílem, že když stojíte 50 metrů od skutečného auta, tak pod vámi vibruje země.

Kromě samotného ovládání autíčka nabízí aplikace také možnost virtuálních závodů nejen s vozy BMW a musím říct, že tyto závody mají opravdu dobrou grafiku, odpovídající klasickým hrám pro iOS. Nechybí ani virtuální garáž, možnost porovnávat své výsledky v závodech s ostatními, a dokonce můžete soupeřit s ostatními i o Shell body. Zkrátka za oněch 9,99€, respektive 299kč, za které si model můžete ze Shellky odvést při natankování 30 litrů 100 oktanového benzínu nebo kvalitnějšího dieselu, to z mého pohledu rozhodně stojí. Detaily modelů nejsou sice tak propracované jako v případě Ferrari, která Shell nabízela v loňském roce, ale i tak vypadají opravdu pěkně a nebudou dělat ostudu ani na poličce v případě, kdy s nimi zrovna nejezdíte.