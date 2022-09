Here WeGo na iPhonu: Tipy a triky, které určitě oceníte

Here WeGo aplikace pro iPhone patří mezi populární navigační nástroje, které spousta uživatelů s oblibou využívá při plánování a uskutečnování cest a výletů. Pokud jste si tuto aplikaci oblíbili i vy, máme pro vás několik tipů a triků pro její lepší a efektivnější využití.

Here WeGo vytvorit profil 2

Here WeGo vytvorit profil 1

Here WeGo vytvorit profil 0

Pokud jste si aplikaci Here WeGo stáhli do iPhonu poprvé a chcete ji využívat opravdu naplno, vyplatí se vytvořit profil. Na hlavní obrazovce zamiřte o něco níže a v sekci Účet a nastavení klepněte na Vytvořte profil. Zvolte preferovaný způsob registrace a potvrďte.

Sbírky

Pokud máte již v Here WeGo vytvořený profil, můžete začít využívat takzvané sbírky. Spusťte aplikaci a na hlavní obrazovce zamiřte do sekce Vaše sbírky. Klepněte na Nová sbírka, pojmenujte sbírku a přizpůsobte ji. Nastavte parametry řazení a klepněte na Vytvořit sbírku. Pro přidání nové lokace do sbírky poté stačí už jen klepnout na Přidat místo.