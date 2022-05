Nejlepší navigace na iPhone: 5 perfektních aplikací, které byste měli využívat

Nejlepší navigace na iPhone je termín, který každoročně vyhledává nespočet různých uživatelů. Nejčastěji jsou nejlepší navigace pro iPhone vyhledávány především v létě, kdy se nejčastěji cestuje. A aktuálně to platí o to více, jelikož jsme po většinu času poslední dva roky byli kvůli pandemii koronaviru zavření doma. Pokud tedy chcete letos někam vyrazit, ať už se jedná o výlet do Česka nebo dovolenou autem v zahraničí, tak k tomu budete potřebovat tu nejlepší navigaci. Která to bude? To už je jen na vás – stačí si vybrat tu ideální pro vás ze seznamu níže.

Google Maps

Kdo by neznal Google Maps – jsou nesmírně populární po celém světě a existuje obrovská pravděpodobnost toho, že je máte nainstalované ve svém iPhonu i vy, a to i přesto, že se jedná o službu právě od společnosti Google. Ve skutečnosti na tom ale nic není, jelikož Google Maps jsou svým způsobem opravdu bezkonkurenční. Můžete si v nich perfektně naplánovat celou svou trasu s tím, že při plánování můžete samozřejmě využít obrovský seznam bodů zájmů, který je v Google Maps naprosto bezkonkurenční. U jednotlivých podniků, míst, památek apod. si pak můžete zobrazit fotky, recenze, otevírací dobu, kontaktní údaje a nespočet dalších informací, které se jednoduše hodí. Nechybí informování o situaci na vaší trase v reálném čase, aplikace vás pak může také upozornit na objížďky, vytížení cest a mnoho dalšího.

Google Maps stáhnete zde

Waze

Další nesmírně populární navigační aplikací pro iPhone je Waze, který opět, dost možná, máte ve svém jablečném telefonu nainstalovaný. Ještě před nějakou dobou byl Waze naprosto nejstahovanější navigační aplikací a upřímně se není čemu divit – od svých konkurentů se totiž liší. Samozřejmě vás stále dokáže jednoduše dostat do vašeho určeného cíle, je ale nutné zmínit, že uživatelé Waze tvoří jakousi sociální síť, ve které se navzájem upozorňují na různé situace na cestách – může se jednat o policejní hlídky, nebezpečné výmoly, zácpy, objížďky, práci na silnici apod. O všech těchto situacích informují uživatelé v reálném čase, takže se k vám veškeré tyto informace dostanou prakticky ihned. A vzhledem k tomu, že Waze patří pod Google, tak i zde se můžete těšit na obrovskou databází všemožných míst a dalších bodů zájmů, takže se s největší pravděpodobností vždy dostanete tam, kam potřebujete.

Waze stáhnete zde

Mapy.cz

Chystáte se autem cestovat převážně po Česku a chcete mít jistotu toho, že najdete opravdu každý jeden koutek? Pokud ano, tak vám nejen z vlastní zkušenosti mohu doporučit Mapy.cz. Tuto aplikaci vyvíjí společnost Seznam, což samo určitým způsobem hovoří o kvalitách aplikace. Mapy.cz vás dokáží upozornit na uzavírky a dopravní zácpy, díky čemuž ušetříte nejen čas, ale i palivo, které je v aktuální době nesmírně drahé. Stejně jako v ostatních aplikacích, tak i zde se vám bude v navigaci zobrazovat maximální povolená rychlost. Dále Mapy.cz nabízí jednoduché plánování vaší trasy, které je opravdu intuitivní. Velkou výhodou této aplikace je pak i to, že nabízí celosvětovou turistickou mapu, díky které budete vědět o každé stezce jak pro turisty, tak i pro cyklisty. Mapy.cz vám dále samozřejmě zobrazí veškerá zajímavá místa v okolí, například rozhledny, hrady, zámky a mnoho dalšího. Funkce Stopař pak dokáže zaznamenat trasu celého vašeho putování.

Mapy.cz stáhnete zde

Apple Mapy

Mapy od Applu jsou nativně předinstalované v každém jablečném telefonu. I přesto je ale většina uživatelů nevyužívá a stahuje navigační aplikace z App Store. Upřímně se ale není čemu divit, jelikož Apple své Mapy opravdu zpackal a nevěnoval se dostatečně jejich vývoji, zatímco konkurenti na tom byli o mnoho lépe a pracovali tak moc, jak se jen dalo. Apple si tuhle chybu samozřejmě uvědomil a v poslední době své Mapy opravdu náramně vylepšuje, a dokonce i přichází s některými funkcemi, které nejsou u konkurenčních aplikací k dispozici. Pokud máte iPhone XS a novější, tak si můžete detailně prohlédnout největší města Spojených států, společně s 3D pohledem na zeměkouli apod. Co se navigace jako takové týče, tak můžete v reálném čase sledovat dění na vaší trase, zobrazují se také informace o maximální rychlosti a mnoho dalšího. Apple Mapy jsou aktuálně již více než použitelné a rozhodně byste jim měli dát druhou šanci – možná je opětovně začnete využívat. Většina funkcí je však samozřejmě k dispozici pouze v největších městech světa, s čímž je nutné počítat.

Apple Mapy stáhnete zde

TomTom Go

Poslední navigační aplikací, která se stala oblíbenou především v poslední době, je TomTom Go. V rámci této aplikace si můžete stáhnout offline mapy, pokud ale chcete využívat funkce na maximum, je nutné být online – stejně jako u ostatních aplikací. Offline mapy TomTom jsou aktualizovány každý týden a můžete si být jistí tím, že jsou nesmírně přesné. Zobrazit si dál v TomTom Go můžete například informace o aktuálním provozu, díky čemuž se vyhnete zácpám a dalším podobným situacím na cestách. Nutno zmínit, že aplikace TomTom Go je sice zdarma, avšak pro využití na maximum je nutné si aplikaci zaplatit. Nicméně na krátkou dobu získáte bezplatnou zkušební verzi, ve které se můžete přesvědčit o tom, zdali chcete do navigační aplikace TomTom Go opravdu jít. Rozhodně tedy tuto aplikaci vyzkoušejte – je možné, že se stane vaší oblíbenou. Díky tomu, že se jedná víceméně o placenou aplikaci, tak si můžete být jistí tím, že nedochází ke sběru vašich dat a v aplikaci se nezobrazují žádné reklamy.

TomTom Go stáhnete zde