Jen vraždy v budově, She Hulk a další populární seriály na Disney+ pro tento týden

Jen vraždy v budově

Seriál Jen vraždy v budově patří na streamovací službě Disney+ mezi favority prakticky od svého počátku. Seriál Only Murders In The Building pojednává o třech cizích lidech, kteří sdílejí posedlost skutečnými zločiny a do jednoho se zapletou, když vyšetřují záhadnou smrt souseda v jejich newyorském činžovním domě.

