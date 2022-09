iPhone 14 Pro zcela oživí jednu z historicky nejoblíbenějších vychytávek iPhonů

Za dobu existence iPhonů sice měli uživatelé možnost vyzkoušet si nepřeberné množství nejrůznějších funkcí, jen málo z nich se však do jejich povědomí zapsalo tak, že po jejich odstranění Apple čelil tvrdé kritice. Jedna z takových funkcí je bezesporu i procentuální ukazatel stavu baterie ve stavovém řádku, na který byli jablíčkáři zvyklí až do roku 2017, kdy se s ním Apple s příchodem prvního bezrámečkového iPhonu rozloučil. V letošním roce jej však konečně opět oživí a to u nových iPhonů 14 Pro dokonce v podobě, kterou jsme tak milovali.

Že se procentuální ukazatel stavu baterie na iPhony vrátí je jasné již pár týdnů díky betám iOS 16. V těch je však jeho zpracování dosti nešťastné, jelikož je vsazen přímo do ikony baterie, která je však stále plná a může tedy kdekoho mást. Zdroj MacRumors, který je dle portálu velmi spolehlivý, však přišel před pár minutami s informací, že u iPhonů 14 Pro tomu bude jinak, jelikož procenta baterie budou napsána opět vedle indikátoru baterky. Díky výměně výřezu za podlouhlý průstřel totiž rázem vznikne ve stavovém řádku telefonu místo navíc, které má Apple využít právě k návratu procent baterie. Jak bude vše vypadat se můžete podívat v galerii níže.

Ačkoliv se jedná ve své podstatě o velmi malé vylepšení, rozhodně jej lze označit za velmi vítané. Přeci jen, přesná procenta stavu baterie se znát rozhodně hodí a pokud nebudou zobrazena na úkor ničeho a navíc ještě v původní verzi, na kterou jsme byli před lety zvyklí, nezbude nic jiného než za tento prvek Apple pochválit.