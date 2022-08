Applu zřejmě unikly produktové fotky iPhonů 14 Pro, odhalují všechny barvy

Barvy iPhone 14 Pro by měly v letošnám roce zahrnovat zlatou, stříbrnou, šedou a fialovou s tím, že i trojice stávajících barev, které již můžeme znát z iPhone 13 Pro, se dočkala změny odstínu. Na sociální síti Weibo, která je zdrojem většiny úniků informací nejen o nových produktech Applu, se objevily fotografie iPhone 14 Pro, které údajně unikly přímo z webu společnosti Apple, alespoň to tvrdí uživatel, který fotografie na weibo přidal.

Fotogalerie iPhone 14 Pro stribrna iPhone 14 Pro zlata iPhone 14 Pro seda iPhone 14 Pro fialova Vstoupit do galerie

Zda se jedná o únik nebo si jen někdo pohrál ve Photoshopu nevíme, ovšem ať už je pravda jakákoli, s největší pravděpodobností se skutečně díváme na to, jak ubdou letošní iPhone 14 Pro vypadat. O těchto barvách se totiž spekuluje už řadu měsíců a objevily se i na množství uniklých fotografií. iPhone 14 Pro by se podle dosavadních informací měl objevit ve čtyřech barvách, k nimž by později měla dorazit ještě pátá, tmavě modrá barva, jenž nahradí letošní zelenou.