Apple Watch se nenabíjí: 5 tipů, které vám pomohou vyřešit tento problém

Apple Watch se nenabíjí je problém, se kterým se může setkat každý jejich uživatel. Čas od času se to prostě a jednoduše stane a většina uživatelů neví, jak se v takové situaci zachovat, a co vlastně dělat. Dobrou zprávou je, že ve většině případech se jedná o dočasný problém, který je možné vyřešit, takže se nemusíte obávat nějakého hardwarového poškození. Pokud jste se tedy i vy ocitli v situaci, kdy se vaše Apple Watch nenabíjí, tak v tomto článku najdete celkově 5 tipů, které vám s vyřešením pomohou. Vrhněme se přímo na věc.

Měli jste vaše Apple Watch dlouho vybité, jelikož byly například schované v šuplíku? Pokud ano a položili jste je na nabíjecí kolébku s tím, že jste se nedočkali žádné odezvy, tak buďte trpěliví. Při dlouhé době bez nabití se totiž baterie musí prvně vzpamatovat, než dojde k zapnutí zařízení. Bez problémů tedy nechte takto dlouhodobě vybité Apple Watch delší dobu nabíjet, a to několik hodin, popřípadě rovnou přes noc. Pokud se Apple Watch po dlouhém nabití nevzpamatují, tak už to nejspíše baterie nezvládla a bude třeba ji vyměnit.

Proveďte reset do továrního nastavení

Nepomohl vám ani jeden z výše uvedených tipů a Apple Watch stále není možné nabít? Pokud jste si odpověděli kladně, tak existuje ještě jeden způsob, který můžete využít, a to reset do továrního nastavení. Tato akce se může zdát relativně razantní, pravdou však je, že na Apple Watch tomu tak není a prakticky se nemusíte ničeho bát. Většina dat se totiž do jablečných hodinek zrcadlí skrze iPhone, takže ani po resetu o nic nepřijdete. Jakmile pak hodinky znovu spárujete, rázem budete mít vše opětovně k dispozici. Pro reset do továrního nastavení přejděte na Apple Watch do Nastavení → Obecné → Reset → Smazat data a nastavení, kde projděte průvodcem.