Apple Watch jsou nesmírně komplexní zařízení, které toho umí opravdu mnoho. Primárně jsou samozřejmě určené ke sledování aktivity a zdraví, mimo to však slouží také jako prodloužená ruka iPhonu. I když se to na první dobrou může zdát jako hloupost, tak věřte, že i na Apple Watch si můžete zahrát všemožné jednoduché hry. V tomto článku se proto podíváme na celkově 5 skvělých her pro Apple Watch, kterými můžete vyplnit čas.

Pocket Bandit Asi nejznámější hrou na Apple Watch, která je zábavná a velmi jednoduchá, je Pocket Bandit. V této hře se ocitnete v roli zloděje, který musí odemknout sejf. Tento úkon je nutné provést s využitím digitální korunky s tím, že úrovně jsou samozřejmě čím dál tím těžší. Hrajete na nejvyšší skóre, tedy vždy do té doby, než vás chytí policie. V každé úrovni na vás za sejfem čeká všemožný lup, ze kterého pak tvoříte sbírku a můžete si ho kdykoliv prohlédnout. Osobně Pocket Bandit hraji sem tam už několik let a opravdu je to skvělá zábava. Vychází na 25 korun. Pocket Bandit stáhnete zde

A Tiny Game of Pong Hru Pong zná asi každý z nás a s největší pravděpodobností jsme ji všichni už alespoň jednou hráli. Všeobecně je Pong jednou z nejstarších her a připomíná tenis. To znamená, že se ocitnete proti svému protivníkovi, se kterým si navzájem posíláte míček. Ten se musí odrazit od vaší plošiny a hráč, kterému se míček nazpátek odpálit nepodaří, prohrává. Tak přesně tuhle hru si můžete stáhnout i na Apple Watch – konkrétně nese název A Tine Game of Pong. Hraje se samozřejmě prostřednictvím digitální korunky a vychází na 49 korun. A Tiny Game of Pong stáhnete zde

Lifeline Patříte mezi jedince, kteří mají rádi příběhové hry? Pokud ano, tak pro vás mám naprosto perfektní tip, který se vám bude líbit. Konkrétně je řeč o sérii her Lifeline, kterých už je k dispozici opravdu nespočet. V rámci těchto her se spojíte s postavou, se kterou vedete dialog a rozhodujete o tom, jaký bude její další krok. Například se ocitnete v situaci, kdy se spojíte s kosmonautem, který ztroskotal na nějaké planetě. Vaším úkolem je samozřejmě dotyčnému poskytnout ty nejlepší rady, aby učinil správná rozhodnutí a přežil. Lifeline můžete hrát nejen na Apple Watch, ale i na iPhonu s tím, že po každém zapnutí ve hře strávíte jen zhruba tři minuty – od toho se odvodil také název vývojářů. Ceny titulů Lifeline se liší, většinou vychází na 79 korun. Původní Lifeline stáhnete zde

Lateres V tomto článku už jsme se věnovali jedné z nejstarší her v podobě Pongu. Kromě této hry je však velmi známá a zároveň stará hra také Breakout, která byla vydána již v roce 1976 a navrhl ji samotný Steve Wozniak. V této hře máte opět k dispozici svou plošinku, od které se odráží kulička. Tentokrát však nehrajete proti soupeři, ale proti zdi z cihliček, která se nachází v horní části obrazovky. Postupným odrážením kuličky se cihličky ničí a vaším cílem je tuto zeď vždy kompletně zničit. Na Apple Watch si Breakout můžete zahrát ve hře Lateres, která vychází aktuálně na pouhých 9 korun. Lateres stáhnete zde