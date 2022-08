5 tipů pro Apple Watch, díky kterým budete připraveni na stav nouze

Apple Watch jsou primárně určené k tomu, aby sledovaly aktivitu a zdraví uživatelů. Zároveň se jedná také o prodlouženou ruku iPhonu, mimo tohle všechno však ještě dokáží zachránit život. O tom, jak Apple Watch někomu zachránily život, jsme vás na našem magazínu informovali již několik. I když to rozhodně nechceme přivolávat, tak v nouzové situaci se může nečekaně ocitnout každý z nás. Pokud chcete maximalizovat šance na to, aby bylo po takové situaci na konci dne vše v pořádku, tak je nutné, abyste měli vaše Apple Watch připravené. V tomto článku se proto podíváme na 5 tipů, které byste si měli projít.

Naprostým základem každého uživatele iPhonu a Apple Watch je mít správně a kompletně vyplněné Zdravotní ID. Jedná se o jakousi kartu s vašimi zdravotními informacemi, ve které se kromě váhy, výšky či data narození mohou zobrazit například také nemoci, užívané léky, krevní skupina a další důležité informace. Pro nastavení Zdravotního ID přejděte na iPhonu do aplikace Watch, kde v kategorii Moje hodinky sjeďte níže a otevřete sekci Zdraví. Tady pak přejděte do Zdravotní ID, vpravo nahoře klepněte na Upravit a vložte veškeré informace, které můžete. Nezapomeňte Zdravotní ID také pravidelně aktualizovat.

Součástí Zdravotního ID je mimo jiné také možnost pro přiřazení nouzových kontaktů. Pokud se tedy někdy ocitnete v nouzové situaci a bude vám zavolána pomoc, tak dojde taktéž k automatickému kontaktování těchto nouzových kontaktů. Pro přiřazení nouzových kontaktů přejděte na iPhonu do aplikace Watch, kde v kategorii Moje hodinky sjeďte níže a otevřete sekci Zdraví. Tady pak přejděte do Zdravotní ID, vpravo nahoře klepněte na Upravit. Zde se přesuňte dolů ke kategorii Nouzové kontakty a klepněte na přidat nouzový kontakt.

Aby bylo možné na vašich Apple Watch zobrazit Zdravotní ID i když jsou zamčené, tak tuto možnost musíte aktivovat. Jedná se o naprostý základ, protože Zdravotní ID pod zámkem je jednoduše k ničemu a nepomůže vám. Toho docílíte tak, že na iPhonu přejdete do aplikace Watch, kde v kategorii Moje hodinky sjeďte níže a otevřete sekci Zdraví. Tady pak přejděte do Zdravotní ID, vpravo nahoře klepněte na Upravit. Zde se přesuňte úplně dolů a přepínačem aktivujte v kategorii Krizový přístup možnost Zobrazit při uzamčení.

Využití Siri pro zavolání nouzových kontaktů

V případě, že si prostřednictvím zmíněného postupu na vašich Apple Watch v rámci Zdravotního ID nastavíte nouzové kontakty, tak je kdykoliv můžete taktéž jednoduše vytočit, a to prostřednictvím Siri. Postup je jednoduchý – stačí, abyste řekli příkaz Hey Siri, call my emergency contact. V případě, že máte nouzových kontaktů nastavených více, tak je ještě následně nutné si zvolit, který z nich chcete kontaktovat, a to buď řečením jména, anebo klepnutím na displej hodinek.