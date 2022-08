5 tipů pro Apple Watch, díky kterým se stanou bezpečnějšími

Apple se snaží, aby jeho produkty byly co nejbezpečnější a chránily soukromí svých uživatelů. Rozhodně se mu to daří, každopádně některé funkce, které každodenně využíváme, mohou svým způsobem bezpečnost narušit. V případě, že využíváte Apple Watch a chcete zajistit, že se do nich nikdo nedostane, tak jste tady naprosto správně. Podíváme se totiž na 5 tipů, díky kterým se vaše jablečné hodinky stanou ještě bezpečnějšími.