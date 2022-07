5 tipů pro zrychlení Apple Watch s watchOS 8.7

Začít můžeme jedním z nejefektivnějších tipů. Jak jistě víte, tak v rámci všech operačních systémů nejen od Applu se nachází všemožné animace a efekty. Díky nim vypadá systém moderně a jednoduše dobře, každopádně pro vykreslení je nutné využít určitou část výkonu. To pak může především u starších jablečných hodinek způsobit snížení rychlosti, jelikož se systém zaměřuje právě na animace. Naštěstí lze animace i efekty vypnout, stačí na hodinkách přejít do Nastavení → Zpřístupnění → Omezit pohyb , kde přepínačem aktivujte možnost Omezit pohyb. Okamžitě pocítíte výrazné zrychlení.

Některé aplikace, které máte na Apple Watch nainstalované, mohou stejně jako na ostatních zařízeních pracovat na pozadí a stahovat nový obsah. Příkladem nám může být třeba aplikace Počasí, kde se na pozadí stahují nejaktuálnější data předpovědí, či sociální sítě, kde se na pozadí aktualizuje obsah. Díky tomu vždy po přesunu do aplikace vidíte nejnovější dostupný obsah a informace. I tohle však způsobuje zpomalení systému, jelikož se jedná o procesy navíc. Jste-li ochotni si vždy na nový obsah pár sekund počkat, stačí aktualizace na pozadí deaktivovat, a to na hodinkách v Nastavení → Obecné → Aktualizace na pozadí. Buď je možné provést kompletní vypnutí, anebo jen částečné u aplikací.

Vypínání nepoužívaných aplikací

Jak jistě většina z vás ví, tak na iPhonu můžete jednoduše vypínat aplikace, a to skrze přepínač aplikací. To přijde vhod, pokud se aplikace zasekne, anebo pokud chcete uvolnit operační paměť. Většina uživatelů ale naopak neví o tom, že aplikace lze vypínat i na Apple Watch, kde má tato akce větší význam. I zde totiž vypnutím aplikací dojde k uvolnění operační paměti a hodinky začnou pracovat rychleji. Pro vypnutí aplikace na Apple Watch se do ní prvně přesuňte, třeba skrze Dock. Pak podržte boční tlačítko, až se zobrazí obrazovka s posuvníky. Zde pak podržte stisknutou digitální korunku, kterou držte do té doby, až se posuvníky skryjí, čímž dojde zároveň k ukončení aplikace.