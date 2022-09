5 důvodů, proč byste si neměli kupovat MacBook s 256 GB SSD

Budoucí náročnost na úložiště

V případě, že se řadíte mezi nenáročné uživatele, kteří nemají v plánu do úložiště nic moc ukládat, tak si můžete říct, že pro vás zmíněné omezování neplatí. To máte sice pravdu, ale jen dočasně. Je nutné si uvědomit, že Mac s Apple Silicon by vám měl bez problémů vydržet více než 5 let. Mířím tím k tomu, jak se za poslední dobu zvyšuje náročnost na velikost úložiště. To znamená, že pokud vám nyní bude 256 GB dostačovat, tak věřte, že za těch pár let bude tato kapacita úložiště jediným důvodem, proč budete uvažovat o upgradu na novější zařízení s větším SSD. A pokud k tomu dojde, neměli byste stejnou chybu provést znova – to je poučení pro jedince, kteří už Mac s 256 GB SSD nyní vlastní.