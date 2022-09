EU chce donutit Apple, aby měly iPhony delší životnost baterie

Přestože je Evropská unie mnoha technologickými fanoušky v posledních měsících poměrně tvrdě kritizovaná za to, že se pouští do řešení věcí, kterým tak úplně její představitelné nerozumí, přičemž skvělým příkladem může být přinucení Applu k přechodu z Lightningu na USB-C, ne každé její rozhodnutí je vyloženě špatné. Skvělým příkladem jsou nové návrhy, které by měly vstoupit v platnost od roku 2024 a které se točí například kolem delší životnosti baterie.

Koncepty návrhů, které má k dispozici portál Financial Times, zahrnují celou řadu nařízení pro výrobce elektroniky s tím, že tentokrát je v nich kladen důraz jednak na dlouhodobou opravitelnost, ale také na výdrž produktu jako takového. V návrzích stojí totiž například to, že by měli mít výrobci nově povinnost po dobu pěti let disponovat náhradními díly pro své telefony a díky tomu tedy umožňovat jejich opravy. To však není ani zdaleka nejlepší zpráva. Jeden z návrhů se totiž točí kolem toho, že baterie ve smartphonech by měly být zlepšeny z hlediska životnosti a to konkrétně tak, že by po 500 nabíjecích cyklech nesměly klesnout pod 83 % kapacity. V současnosti je přitom tato hranice nastavena alespoň v případě Applu na 80 %. Kalifornský gigant tedy bude zřejmě muset na životnosti baterií u jeho iPhonů od roku 2024 alespoň mírně zapracovat, což je z hlediska uživatelského komfortu více než dobrá zpráva. Delší životnost totiž ve výsledku znamená i delší výdrž, respektive pak její pomalejší zkracování v průběhu času. Zkrátka a dobře, tentokrát se EU trefila přímo do černého.