Ceny originálních náhradních dílů pro MacBooky vás překvapí

Před několika dny jsme vás na našem magazínu informovali o tom, že Apple rozšířil svůj Self Service Repair program, a to konkrétně o některé MacBooky s čipy Apple Silicon – konkrétně je tedy řeč o všech kromě těch nejnovějších s čipy M2, které přibudou později. To znamená, že uživatelé 13″ MacBooků Pro M1, MacBooků Air M1 či 14″ nebo 16″ MacBooků Pro si je mohou v případě potřeby opravit sami s využitím originálních dílů, tedy pokud se nachází ve Spojených státech amerických – nikde jinde zatím zmíněný jablečný program pro opravy k dispozici není. Jak je to vůbec s cenami náhradních dílů?

Prvně se společně podíváme na cenu náhradních dílů pro MacBook Air M1, který je mezi uživateli nejoblíbenější a nejrozšířenější. Pokud byste se rozhodli pro výměnu samostatné baterie, což je asi nejčastější servisní úkon, tak je cena stanovena na 119.25 dolarů, každopádně pokud vrátíte starou použitou baterii, tak získáte kredit v hodnotě 22.50 dolarů, čímž oprava vyjde na 96.75 dolarů (2 400 Kč). K baterii byste pak měli samozřejmě zakoupit ještě nové lepení v ceně 9 dolarů, společně se šroubky, které jsou balené vždy po pěti kusech a vychází na 5 dolarů. Takový displej vás vyjde na 395.12 dolarů, respektive na 307.12 dolarů (7 500 Kč) po vrácení starého kusu, za který dostanete kredit 88 dolarů. I v tomto případě byste měli sáhnout po nových šroubcích, byť to samozřejmě není vyloženě nutné, pokud je nestrhnete. Zvuková deska pak vychází na 12 dolarů (300 Kč) a její flex kabel na 5 dolarů (130 Kč), spodní kryt na 69.52 dolarů (1 600 Kč), kompletní sadu nových kláves pořídíte za 39 dolarů (1 000 Kč), reproduktory vychází na 29 dolarů (700 Kč) a například modul Touch ID na 60.70 dolarů (1 500 Kč) po vrácení starého kusu, za který dostanete kredit 26.40 dolarů. Nejvyšší je cena za novou základní desku, která začíná na 367.84 dolarech (9 000 Kč) při vrácení staré desky, za kterou dostanete kredit 158.40 dolarů. Samozřejmě ale cena stoupá v závislosti na konfiguraci.

Je rozhodně skvělé vidět, že Apple poskytuje opravdu rozmanitou škálu náhradních dílů, které byste normálně u klasických prodejců jen tak nesehnali. Upřímně mě překvapuje například možnost koupě náhradního dílu pro Touch ID, byť si za něj Apple tedy nechává pořádně zaplatit. Co se pak týče cen, tak jsem upřímně u většiny náhradních dílů velmi překvapen, pokud se tedy bavíme o výsledných cenách, které zákazníci získají po vrácení náhradního dílu. Cena šroubků a lepení je samozřejmě přemrštěná, nové šroubky však ve většině případech nepotřebujete, stejně tak ani nové ochranné plíšky. Abyste si mohli cenu náhradních dílů na Mac v Self Service Repair zobrazit, je nutné poskytnout sériové číslo zařízení, bez kterého máte smůlu. Zároveň je možné objednávku dílů dokončit až tehdy, jakmile si přečtete manuál k opravě a klasicky zadáte jeho ověřovací číslo. Kromě toho je nutné počítat také se zapůjčením nástrojů k opravě, které vychází na 49 dolarů. Rozšíření Self Service Repair se na našem magazínu budeme věnovat i v následujících dnech.